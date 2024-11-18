Almanya Başbakanı Scholz'un Ukrayna'ya Taurus Füzesi Verme Kararı Değişmedi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Tutumu Değişmedi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Ukrayna'ya Taurus füzesi verilmemesi konusundaki tutumunun değişmediği açıklandı. Bu durum, ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli taktik füze sistemleri (ATACMS) sağlamasına yeşil ışık yakmasının hemen ardından geldi.

Tartışmalar Yeniden Gündemde

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgan Büchner, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Alman hükümetinin ABD Başkanı Joe Biden'ın ATACMS ile ilgili kararı hakkında bilgilendirildiğini belirtti. Ancak bu bilgilendirme, Başbakan Scholz'un Taurus füzelerini Ukrayna'ya vermeme kararını etkilemedi.

Büchner, "Şansölyenin kararı değişmedi." diyerek, Ukrayna'ya yapılacak desteğin askeri boyutunun dikkatlice yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bu noktada 'aşmak istemediği belirli sınırlar' olduğunu ekledi. Uzun menzilli silahların teslim edilmeyeceğine dair net bir karar alındığını ifade eden Büchner, bu tutumun değişmeyeceğini belirtti.

Müttefiklerle Koordinasyon Devam Ediyor

Büchner, Ukrayna savaşı başladıktan sonra Almanya'nın müttefikleri ile özellikle ABD ile yakın koordinasyon içinde olduğunu vurgulayarak, geçmişte Ukrayna'ya destek veren ülkelerin kararlarına yönelik Almanya'nın yorum yapmadığını kaydetti.

Yeşiller Partisi ve CDU'dan Farklı Görüşler

Hükümetin ortağı olan Yeşiller Partisi Milletvekili Sara Nanni, Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte, Almanya’nın ABD'ye katılarak Taurus füzelerini sağlaması gerektiğini ifade etti.

Yeşiller Partisi'nin başbakan adayı ve Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, 23 Şubat 2025'te yapılması planlanan erken genel seçimde partisi kazanırsa, Ukrayna'ya uzun menzilli Taurus seyir füzeleri sağlama onayını vereceğini açıkladı. Ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz ise Ukrayna'ya Taurus füzelerinin tedarik edilebileceğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.