Almanya Başbakanı Scholz, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Suriye Konusunda Görüştü

Scholz ve Abdullah'dan önemli açıklamalar

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Ürdün Kralı 2. Abdullah ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi, Suriye ve bölgedeki güncel durumu kapsamlı bir şekilde ele aldı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan açıklamaya göre, iki lider Suriye'de Beşşar Esed rejiminin sona ermesi konusunu memnuniyetle karşıladı. Ayrıca, Suriye'de kapsayıcı bir siyasi sürecin önemi hakkında mutabık kaldılar.

Dini Azınlıkların Korunması ve Suriye'nin Egemenliği

Scholz ve Abdullah, dini azınlıkların korunmasına büyük önem atfederken, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin de altını çizecek şekilde duruma dair görüşlerini paylaştılar.

Gazze Şeridi'nde Acil Ateşkes Çağrısı

Görüşme sırasında, Gazze Şeridi'ndeki mevcut durum da masaya yatırıldı. İki lider, acil ateşkes sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması için anlaşmaya varma gerekliliğini vurguladı.