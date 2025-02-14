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Almanya Başbakanı Scholz, Vance'in Münih Konferansı Açıklamalarını Reddetti

Almanya Başbakanı Scholz, ABD Başkan Yardımcısı Vance'in açıklamalarını kesinlikle reddetti ve demokratik değerlere vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 23:04
Almanya Başbakanı Scholz, Vance'in Münih Konferansı Açıklamalarını Reddetti

Almanya Başbakanı Scholz'dan Sert Tepki

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2025) dile getirdiği ifadeleri kesinlikle reddetti.

Sosyal Medyadan Yanıt

Scholz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "ABD Başkan Yardımcısı Vance'in Münih Güvenlik Konferansı'nda söylediklerini kesinlikle reddediyorum." dedi.

Demokratik Değerler Üzerine Vurgular

Almanya'daki demokratik partilerin, Nasyonal Sosyalizm deneyiminden hareketle ortak bir konsensüse sahip olduğunu ifade eden Scholz, "Bu, aşırı sağcı partilere karşı bir güvenlik duvarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Vance'in Eleştirileri

JD Vance, MSC 2025'teki konuşmasında, Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesine dair beklentilere değinmeden, Avrupa hükümetlerini "göç konusunda seçmenlerin endişelerini görmezden gelmek, ifade özgürlüğü ve siyasi muhaliflere yönelik sansürleri" nedeniyle eleştirmişti.

Demokrasiye Tehdit Uyarısı

Vance, Avrupalıları demokrasiye yönelik tehdit konusunda alışılmadık sertlikte uyararak, Almanya'da siyasilerin Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile aralarına mesafe koyma tartışmalarına dolaylı olarak atıfta bulundu ve "Güvenlik duvarlarına yer yok." ifadesini kullandı.

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