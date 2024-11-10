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Almanya Başkonsolosluğu Önünde Gazze'ye Destek Protestosu

İstanbul'da Gazze Dayanışma Platformu, Almanya'nın Gazze'deki saldırılara verdiği desteği protesto etti.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 19:07
Almanya Başkonsolosluğu Önünde Gazze'ye Destek Protestosu

İstanbul'da Gazze'ye Destek Eylemi

Gazze Dayanışma Platformu gönüllüleri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını destekleyen Almanya'yı protesto etmek üzere Beyoğlu'ndaki İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı. İkindi namazının ardından Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi önünde bir araya gelen grup, İsrail ve Almanya aleyhine sloganlar attı.

Eylem Yürüyüşü ve Güvenlik Önlemleri

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, Gümüşsuyu'ndaki Almanya Başkonsolosluğu önüne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Konsolosluk önüne varıldığında, grup üyeleri Kur'an-ı Kerim okudular.

Protestoda Dikkat Çeken Açıklama

Grup adına konuşan Necmettin Irmak, Almanya'nın Gazze'deki soykırıma ortak olduğunu öne sürdü. Irmak, "Bugün Gazze'de kardeşlerimize soykırım uygulayan siyonist çetenin işbirlikçisi Almanya…" diyerek tarihsel bir eleştiride bulundu. Almanya'nın geçmişte yaşanan soykırımlarla anıldığına dikkat çeken Irmak, günümüzde benzer bir tavrı sürdürdüğünü ifade etti.

Irmak, Batı tarihinin katliamlarla dolu olduğunu vurgulayarak, "Onların nefeslerinin kesileceğini de herkes biliyor…" diyerek eylemde bulunanların duyduğu öfkeyi dile getirdi.

Protesto, grup açıklamalarının ardından sona erdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gazze Dayanışma Platformu gönüllüleri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını destekleyen Almanya'yı...

Gazze Dayanışma Platformu gönüllüleri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını destekleyen Almanya'yı, Beyoğlu'ndaki İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti. İkindi namazının ardından Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanan grup üyeleri, İsrail ve Almanya aleyhine çeşitli sloganlar attı.

Gazze Dayanışma Platformu gönüllüleri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını destekleyen Almanya'yı...

Gazze Dayanışma Platformu gönüllüleri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını destekleyen Almanya'yı, Beyoğlu'ndaki İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti. İkindi namazının ardından Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanan grup üyeleri, İsrail ve Almanya aleyhine çeşitli sloganlar attı.

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