Almanya Birlik Günü İstanbul'da Coşkuyla Kutlandı

Almanya Birlik Günü Kutlaması

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Almanya Birlik Günü etkinliği kapsamında özel bir resepsiyon gerçekleştirdi. Resepsiyon, Başkonsolosluğun bahçesinde yapıldı ve etkinliğe çok sayıda yerli ve yabancı katılımcı iştirak etti.

Başkan Regine Grienberger'ın Açıklamaları

Yeni atanan Başkonsolos Regine Grienberger, misafirlere hitap ettiği konuşmasında, "Bu harika şehre geldiğim için çok mutluyum ve burada tanıştığım insanların da çok hoş olduğunu belirtmek istiyorum." şeklinde duygularını ifade etti. Grienberger, Türkiye ile Almanya arasında uzun süredir var olan güçlü bağlara dikkat çekerek, iki ülke arasında köprü oluşturan milyonlarca insanın bulunduğunu vurguladı.

Tarihi Bir Anı Paylaştı

Grienberger, 1989 yılında iki Almanya arasındaki sınırların kalkmasının ardından seyahat etmenin ve farklı alanlarda çalışmanın nasıl mümkün hale geldiğini hatırlattı. "Ayrılığın üstesinden gelebiliriz. Ortak değerlerimiz eninde sonunda bizi bir araya getirecektir," diyen Grienberger, bu umudu yanına aldığını belirtti.

Uluslararası Destek ve Birlik Mesajı

Başkan Grienberger, Avrupa'nın komşularına ve transatlantik müttefiklerine destekleri için teşekkür ederek, "Almanya, dostluğunuz ve güveninize sonsuz minnettar. Almanya Birlik Günü, bizi bir araya getiren unsurların, aramızdaki farklılıklardan daha güçlü olduğunu gösterir." açıklamasında bulundu.

Etkinlik, canlı müzik konseriyle sona erdi.

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Almanya Birlik Günü nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Başkonsolosluk bahçesinde düzenlenen resepsiyona, yabancı misyon temsilcileri, iş insanları ile çok sayıda davetli katıldı. Resepsiyonda İstanbul Başkonsolosu olarak atanan Regine Grienberger konuşma yaptı.

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Almanya Birlik Günü nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Başkonsolosluk bahçesinde düzenlenen resepsiyona, yabancı misyon temsilcileri, iş insanları ile çok sayıda davetli katıldı. Resepsiyonda İstanbul Başkonsolosu olarak atanan Regine Grienberger konuşma yaptı.