Almanya Büyükelçiliği Sınır Kontrollerinin Vize Süreçlerine Etkisini Açıkladı

Almanya'dan Vize Süreci Açıklaması

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, ülkedeki yeni sınır kontrollerinin Türkiye vatandaşlarının vize süreçlerine herhangi bir etkisi olmayacağını duyurdu. Bugünden itibaren yürürlüğe giren geçici sınır kontrolleri, güvenli ve yasal girişin sağlanması amacıyla uygulamaya kondu.

Açıklama ve Amaçlar

Büyükelçilik, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, bu kontrollerin ülkeye giriş izni olmayan kişilerin geçişini engelleyeceğini belirtti. Avrupa Birliği hukuku ile uyumlu olarak yürütüldüğü aktarılan tedbirler, düzensiz göçle mücadele için alınmış bir önlem olarak nitelendirildi.

Vize Süreçleri İle İlgili Detaylar

Açıklamada ayrıca, "Türkiye için vize verme süreci normal şekilde işlemeye devam edecek ve bu durumdan etkilenmeyecektir." ifadesi belirtildi. Sınırlar arası seyahatlerin ise süreklilik arz edeceği vurgulandı.

Kontrollerin Kapsamı

Geçtiğimiz dönemde Almanya, Avusturya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti ve Polonya sınırlarında başlattığı kontrolleri, Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka'yı da kapsayacak şekilde genişletme kararı aldı. Almanya İçişleri Bakanlığı, bu süreçte günlük yaşamları ve ticaret üzerindeki olumsuz etkileri asgariye indirmek için çalışmalar yapacaklarını açıkladı.