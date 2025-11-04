Almanya Büyükelçisi Sorg, Mersin'de — Vali Toros ile Resmi Görüşme

Almanya Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, Mersin'i ziyaret ederek Vali Atilla Toros ile resmi görüşme gerçekleştirdi; ataşe Johannes Drijkoningen de hazır bulundu.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 15:13
Resmi ziyaret ve karşılıklı teşekkür

Mersin Valisi Atilla Toros, çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg'u makamında kabul etti.

Görüşmeye, Büyükelçilik Ataşesi Johannes Drijkoningen de eşlik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Toros, Büyükelçi Sorg'a nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Büyükelçi Sorg ise Mersin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirperverliği dolayısıyla Vali Toros'a teşekkürlerini iletti.

