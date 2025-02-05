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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Gazze Açıklamaları

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Erdoğan ile ortak basın toplantısında Gazze'deki durum ve uluslararası hukuka dair önemli açıklamalar yaptı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 21:56
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Gazze Açıklamaları

Steinmeier'den Gazze Üzerine Önemli Açıklamalar

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi devralma planına sert bir yanıt verdi. Steinmeier, "Filistinlileri, Gazze Şeridi'nden göç ettirmek veya sürgüne gönderme yönündeki öneriler, yaptığım bütün görüşmelerde büyük endişe ve korkuya neden oluyor. Bu tür öneriler uluslararası hukuk açısından kabul edilemez." şeklinde konuştu.

Ortak Barış Vurgusu

Steinmeier, görüşmenin ardından basın toplantısında, Orta Doğu'da yaşanan hareketliliği değerlendirdi. Gazze'de bir ateşkesin kararlaştırıldığını, rehinelerin serbest bırakılmasında ilerlemeler kaydedildiğini ve bölgedeki gerginliklerin çözülmesi gerektiğini belirtti. "Bütün bunlara Almanya ve Türkiye olarak farklı perspektiflerden bakıyoruz ancak ortak bir çıkarımız var, o da bölgede kalıcı bir barışın yerleşmesi." dedi.

Ateşkesin Önemi

Steinmeier, Erdoğan ile birlikte Gazze'deki ateşkesin bir ilk adım olduğuna dair hemfikir olduklarını ifade etti. Kalan rehinelerin serbest bırakılması ve insani felaketin sona erdirilmesi için bu ateşkesin önemine değinen Steinmeier, "Bu ilk adımdan, daha kapsamlı, bütün aktörleri kapsayan bir siyasi süreç oluşmalı." diye ekledi.

Uluslararası Hukuka Dikkat

Steinmeier, Orta Doğu seyahati sırasında son 3 günde bölgeyle ilgili önemli konuları görüştüğünü belirterek, ABD yönetimi ile yapılacak görüşmelerin temelinin oluşturulması gerektiğini vurguladı. "Biz de Almanya olarak iki devletli bir çözümü savunuyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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