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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Kartalkaya Yangınına Taziye Mesajı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 20:42
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Kartalkaya Yangınına Taziye Mesajı

Steinmeier'den Derin Taziyeler

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.

Steinmeier, Kartalkaya'daki otel yangını sonrası endişelerini dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanı, size ve vatandaşlarınıza, vatandaşlarım adına da en derin taziyelerimi ifade etmek istiyorum. Düşüncelerim kayak tatili sırasında başlarına gelen bu felaketin kurbanlarıyla birlikte. Bu, onların aileleri ve arkadaşları için ani bir kayıp ve anlaşılmaz bir acıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

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