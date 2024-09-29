Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Marzabotto Katliamı İçin Özür

Almanya ve İtalya Arasındaki Uzlaşma

Almanya'nın Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 1944 yılında Nazilerin Marzabotto beldesinde gerçekleştirdiği katliam nedeniyle özür diledi. Bu olayda 770 kişi hayatını kaybetmişti.

Resmi Ziyaret ve Anma Töreni

Steinmeier, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile birlikte 26-29 Eylül tarihlerinde yaptığı resmi ziyaret sırasında Bologna kentine geldi. Burada, Marzabotto katliamının 80. yıl dönümü için düzenlenen anma törenine katıldı.

Anma Programında Duygu Dolu Anlar

İki cumhurbaşkanı, Monte Sole'de bulunan anıta çelenk koyarak anma törenini başlattılar. Steinmeier, yaptığı konuşmada, "Burada kelimeler az kalıyor. 80 yıl önce yaşananlar hakkında ne söylesem yetersiz. Ne kadar büyük bir zulüm, ne kadar acı. Burada hayatları mahvolan birçok insan var" ifadelerini kullandı.

Alman Cumhurbaşkanı, ülkesinin yaşanan acılara yönelik duyduğu utancı dile getirerek, "Almanya Cumhurbaşkanı olarak sadece acı hissediyorum. Hayatlarını kaybedenlerin önünde eğiliyorum ve ülkem adına sizden özür diliyorum." dedi.

Mattarella'nın İfadeleri

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, bu kritik anmada kendisine eşlik eden Steinmeier'e teşekkür etti. Mattarella, "Vahşice katledilen yaşamlar karşısında başımızı eğmek ve insanlık dışı faşist Nazi vahşetinin bu topraklarda açtığı yaraları yeniden değerlendirmek için buradayız. Hatırlamak, hafıza sorumluluk ister" şeklinde konuştu.

Marzabotto Katliamının Tarihsel Önemi

Marzabotto'da yaşanan olay, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin işgal ettiği İtalya'daki en ciddi katliamlardan biri olarak hafızalarda yer edinmiştir. 29 Eylül-5 Ekim 1944 tarihleri arasında Nazi birlikleri, kadın, çocuk ve yaşlılar da dahil olmak üzere 770 sivilin hayatını sona erdirmiştir.