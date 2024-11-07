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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Siyasi Kriz Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Almanya'daki siyasi krizin üstesinden gelinmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 14:19
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Siyasi Kriz Açıklamaları

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Önemli Açıklamalar

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülkedeki mevcut siyasi krize dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Berlin'deki Schloss Bellevue sarayında düzenlenen "Barışçıl Devrimin 35. Yılı" etkinliği öncesinde yaptığı açıklamada, "Bir koalisyonun sona ermesi dünyanın sonu değildir. Bu, geride bırakmamız gereken ve bırakacağımız bir siyasi krizdir," ifadesini kullandı.

Koalisyonun Sona Ermesi

Steinmeier, Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinde bir hükümet koalisyonunun yasama dönemi sona ermeden Federal Meclis'te çoğunluğu yitirdiğinin oldukça nadir gerçekleştiğini belirtti. "Ancak anayasamız bu duruma karşı hükümlere sahiptir. Demokrasimiz güçlüdür," dedi.

Hükümetteki Değişiklikler

Cumhurbaşkanı, Federal Şansöyle Olaf Scholz'un kendisinden Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almasını istediğini aktararak, "Bu süreçte Adalet Bakanı Marco Buschmann ve Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzinger da bu yönde taleplerde bulundular. Bugün öğle saatlerinde bu görevden alma işlemlerini gerçekleştireceğim," şeklinde konuştu.

Gelecek İçin Umut Vadeden Mesajlar

Steinmeier, Federal Meclis'in güvenoyu talep edeceğini ve bunun yeni seçimlere kapı açabileceğini belirtti. "Anayasanın 68. maddesi gereği eğer Federal Şansölye’ye olan güven geri çekilirse, Federal Meclis'in feshine karar verilecektir," dedi. Ayrıca, ülkedeki siyasi belirsizlikten endişe duyan birçok kişinin bulunduğunu ifade ederek, "Şimdi taktik ve çatışma zamanı değil. Akıl ve sorumluluk zamanıdır," ifadelerini kullandı.

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