Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Trump'a Tebrik Mesajı

Steinmeier'den Trump'a Kutlama Mesajı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ABD’nin 47. başkanı seçilen Donald Trump'a tebrik mesajı gönderdi. Steinmeier, yazılı bir açıklama yaparak transatlantik ilişkilerin önemine dikkat çekti.

Steinmeier, açıklamasında "ABD'nin 47. başkanı olarak seçilmenizden dolayı tebriklerimi iletiyorum. Transatlantik ilişkiler, ülkelerimizin ve kıtalarımızın istikrarı ile refahı için son derece büyük öneme sahiptir," ifadelerini kullandı.

İki Ülke Arasındaki Uzun İşbirliği Tarihi

Steinmeier, Almanya ve ABD'nin karşılıklı yarar sağlayan uzun bir işbirliğine sahip olduğunu belirtti. "Nesiller boyu Alman göçmenler, ABD'yi şekillendirdi ve bu süreç devam ediyor. Cesaretli Amerikalılar, Almanya'nın doğru yolda ilerlemesine katkıda bulundu. Almanya, özgürlüğümüzü, birliğimizi ve güvenliğimizi desteklemesinden dolayı ABD’ye derinden minnettardır," şeklinde konuştu.

İki ülkenin vatandaşları arasındaki güçlü bağları vurgulayan Steinmeier, "Birlikte olduğumuzda daha güçlüyüz. Özellikle bu huzursuz dünyada, iki ülke, NATO ve Birleşmiş Milletler ortakları olarak işbirliğimiz büyük bir önem taşıyor. ABD’nin yanında güçlü bir ortak olarak Almanya'ya güvenebilirsiniz," dedi.

Dışişleri Bakanı Baerbock'un Açıklamaları

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Berlin'de gerçekleşen basın toplantısında Trump'ı tebrik etti. Baerbock, "Almanya, Avrupa ve ABD yakın ortak ve müttefiktir. Transatlantik dostluğu tek bir partiye mahsus değildir. Almanya, gelecekteki Amerikan hükümeti için de yakın ve güvenilir bir müttefik olmaya devam edecektir," dedi.

Baerbock ayrıca, her iyi ortaklıkta siyasi farklılıkların olabileceğini, ancak bu durumun yoğun bir diyalogla aşılabileceğini vurguladı. "Biz Avrupalılar, şimdi daha fazla güvenlik politikası sorumluluğunu üstlenmek zorundayız. Bu, bizim için ve çocuklarımız için gereklidir. Bunun için hazırlıklıyız," ifadesinde bulundu.

Baerbock, Avrupa’nın güvenlik yatırımlarına büyük düşünülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu, Almanya ve Avrupa Birliği güvenliğimize yatırım yapmamız gerektiği anlamına geliyor. NATO’da Avrupa ayağını güçlendirmek için harekete geçmemiz elzemdir," dedi. Ayrıca, bu hareketlerin transatlantik ortaklığa yatırım olduğu mesajını da verdi.