DOLAR
35,89 0,08%
EURO
37,37 -0,1%
ALTIN
3.304,74 -0,64%
BITCOIN
3.502.921,78 1,25%

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Geçiş Sürecinde Güvenilir Bir Ortak Olmaya Devam Ediyoruz

Steinmeier, Erdoğan ile basın toplantısında Almanya'nın geçiş sürecine rağmen uluslararası ortaklıkta güvenilir kalacağının altını çizdi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 22:04
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 22:04
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Geçiş Sürecinde Güvenilir Bir Ortak Olmaya Devam Ediyoruz

Almanya'nın Güvenilir Ortak Vurgusu

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Almanya'nın siyasi bir dönüşüm sürecinde olduğunu, ancak güvenilir ve yapıcı bir uluslararası partner olmaya devam ettiğini ifade etti.

Ortak Basın Toplantısı

Steinmeier, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Erdoğan'a ayırdığı vakit için teşekkür ederken, açık sözlü diyalogun sürdürülmesi konusunda da memnuniyetini dile getirdi.

Suudi Arabistan ve Ürdün ile gerçekleştirdiği görüşmeleri aktaran Steinmeier, "Almanya bir geçiş sürecinde ancak aynı zamanda güvenilir ve yapıcı bir uluslararası partner olmaya devam ediyor." dedi.

Suriye Meselesine Dikkat

Görüşmelerde Suriye konusunu detaylı bir şekilde ele aldıklarını vurgulayan Steinmeier, Erdoğan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesi hakkında bilgi aldığını söyledi. Steinmeier, Suriye'deki kapsayıcı sürecin önemine de dikkat çekerek, tüm uluslararası aktörlerle eşgüdümün gerekliliğine işaret etti.

Deprem Yardım Vurgusu

Steinmeier, yarın 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümüne atıfta bulunarak, Almanya'nın Türkiye'nin acısını paylaştığını belirtti. Almanya'nın, deprem sonrası yardımlarını sürdüreceğini ve deprem bölgesinde inşa edilecek depreme dayanıklı okullar için 140 milyon avro kredi sağladıklarını açıkladı.

Bu bağlamda, Steinmeier, "Şimdi yeniden inşa için verilecek olan 140 milyon avroluk bir kredinin ilk dilimi kararlaştırıldı ve bu kapsamda depreme dayanıklı okulların inşası gerçekleşecek." dedi.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Okul Futbol Maçında Talihsiz Kaza: Öğrenci Ameliyata Alındı
2
Elazığ'da Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
3
Bolu'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
4
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Depremleri İçin Anma Töreni Düzenlendi
5
Bir Ömrün Sonbaharı Filminin Galası Atlas 1948 Sineması'nda Gerçekleşti
6
Bursa Deniz Otobüsleri'nde 8 Sefer İptal Edildi
7
Bilecik Valiliği'nden Silahlı Olay Açıklaması: Aile Kurtarıldı

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!