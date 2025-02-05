Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Geçiş Sürecinde Güvenilir Bir Ortak Olmaya Devam Ediyoruz

Almanya'nın Güvenilir Ortak Vurgusu

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Almanya'nın siyasi bir dönüşüm sürecinde olduğunu, ancak güvenilir ve yapıcı bir uluslararası partner olmaya devam ettiğini ifade etti.

Ortak Basın Toplantısı

Steinmeier, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Erdoğan'a ayırdığı vakit için teşekkür ederken, açık sözlü diyalogun sürdürülmesi konusunda da memnuniyetini dile getirdi.

Suudi Arabistan ve Ürdün ile gerçekleştirdiği görüşmeleri aktaran Steinmeier, "Almanya bir geçiş sürecinde ancak aynı zamanda güvenilir ve yapıcı bir uluslararası partner olmaya devam ediyor." dedi.

Suriye Meselesine Dikkat

Görüşmelerde Suriye konusunu detaylı bir şekilde ele aldıklarını vurgulayan Steinmeier, Erdoğan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesi hakkında bilgi aldığını söyledi. Steinmeier, Suriye'deki kapsayıcı sürecin önemine de dikkat çekerek, tüm uluslararası aktörlerle eşgüdümün gerekliliğine işaret etti.

Deprem Yardım Vurgusu

Steinmeier, yarın 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümüne atıfta bulunarak, Almanya'nın Türkiye'nin acısını paylaştığını belirtti. Almanya'nın, deprem sonrası yardımlarını sürdüreceğini ve deprem bölgesinde inşa edilecek depreme dayanıklı okullar için 140 milyon avro kredi sağladıklarını açıkladı.

Bu bağlamda, Steinmeier, "Şimdi yeniden inşa için verilecek olan 140 milyon avroluk bir kredinin ilk dilimi kararlaştırıldı ve bu kapsamda depreme dayanıklı okulların inşası gerçekleşecek." dedi.