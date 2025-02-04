Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Türkiye Ziyareti: Savunma ve İlişkiler Masaya Yatırılacak

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Türkiye Ziyareti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Türkiye ziyaretine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Steinmeier'in yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini duyurdu. Ziyaretin, Türkiye-Almanya ilişkilerinin tüm boyutlarının ele alınacağı bir platform olacağını belirtti.

Altun, ziyaret kapsamında savunma sanayii alanında işbirlikleri başta olmak üzere, Türkiye-Almanya ilişkilerinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Almanya'daki Türk toplumunun durumu ve Türkiye-AB ilişkileri gibi önemli konuların da gündem maddeleri arasında yer alacağını ifade etti.

Bu bağlamda, Türkiye ve Almanya arasındaki köklü ikili ilişkilerin daha da güçleneceğine inandıklarını belirten Altun, görüşmelerin bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasına da olanak tanıyacağını söyledi.