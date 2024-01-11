Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier İsrail'in yanında olduklarını açıkladı

Berlin'deki yabancı misyon temsilcileriyle yeni yıl resepsiyonunda bir araya gelen Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, bir konuşma yaptı.

Steinmeier, yabancı misyon temsilcilerine yeni yıl resepsiyonu düzenledi. Orta Doğu'daki gerginliğin dünyayı ciddi şekilde etkilediğini belirten Steinmeier, İsrail Gazze savaşı ile ilgili açıklamalara bulundu. Steinmeier Almanya'nın İsrail'in yanında olduğunu belirtti.

'Almanya, İsrail'in yanındadır. Almanya, uluslararası insani hukukun geçerliliğini, sivil yaşamın korunmasını ve Gazze Şeridi'ndeki büyük insani acıların dindirilmesini de savunuyor. Açık olan bir şey var, o da Orta Doğu'da kalıcı barış ancak iki bağımsız devletin İsraillilere ve Filistinlilere güvenlik ve gelecek perspektifi sağlamasıyla mümkün olabilir.' diye konuştu.

ALMANYA CUMHURBAŞKANI: ALMANYA UKRAYNA'NIN EN BÜYÜK İKİNCİ DESTEKÇİSİDİR

Dünya'daki savaşların taraflarına yönelik önemli konulara değinen Almanya Cumhurbaşkanı'nın hedefinde bu kez Putin vardı. Steinmeier, Putin'in Ukrayna'da barış değil savaş peşinde olduğunu söyledi. Putin'in savaş talebinde olduğunu belirten Steinmeier Almanya'nın Ukrayna ile dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti.

"Putin barış değil savaş istiyor. Ukrayna'yı yok etmek istiyor. Bizim Ukrayna ile dayanışmamız kesintisiz sürmektedir. Almanya, Ukrayna'nın en büyük ikinci destekçisidir ve Ukrayna'nın gerekli desteği almaya devam etmesini sağlamak için Avrupa düzeyinde de çalışacağız." dedi.

Steinmeier, dünyanın karşı karşıya olduğu sorunlardan birinin de iklim değişikliği olduğunu belirtti ve iklim değişikliğine karşı mücadelede dünya ülkelerinin ancak işbirliği yaparsa başarılı olabileceklerini ifade etti. Resepsiyona, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nden Ahmet Başar Şen de iştirak etti.