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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Meclis’in Feshiyle İlgili Kararını 27 Aralık'ta Verecek

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Federal Meclis'in feshiyle ilgili kararını 27 Aralık'ta açıklayacak.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 13:58
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Meclis’in Feshiyle İlgili Kararını 27 Aralık'ta Verecek

Steinmeier, Meclis’in Feshine İlişkin Tarih Verdi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Federal Meclisi feshetme kararını 27 Aralık'ta vereceğini duyurdu. Steinmeier, yaptığı yazılı açıklamada, birkaç gündür hükümet için sağlam bir parlamento çoğunluğu ihtimalinin kalmadığına emin olmak amacıyla Federal Meclisteki partilerin grup başkanlarıyla görüşmeler yaptığını belirtti.

Anayasa’nın 68. Maddesine Göre Hareket Edecek

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Anayasa'nın 68. maddesi uyarınca 27 Aralık'ta Alman Federal Meclisinin feshedilmesine ilişkin kararı vermeyi hedeflediğini belirtti.

Başbakan Scholz Güvenoyu Alamamıştı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, erken genel seçimin önünü açmak için 16 Aralık'ta Federal Mecliste güvenoyu talebinde bulunmuş ve yapılan oylamada güvenoyu alamamıştı. Oylamanın ardından, Scholz, Cumhurbaşkanı Steinmeier'e meclisin feshedilmesini önermişti.

Hükümetin Dağılması

Şansölye Scholz, 6 Kasım'da Almanya'daki hükümet ortaklarıyla yaptığı toplantıda Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almış ve bu gelişmenin ardından hükümet dağılmıştı. FPD, hükümetteki bakanlarını geri çekti ve koalisyon dağılma sürecine girdi.

Erken Seçim Tarihi Belirlendi

Hükümetin dağılmasının ardından SPD, Yeşiller ve ana muhalefet partisi Hristiyan Birlik (CDU/CSU) seçim tarihi için 23 Şubat 2025'te anlaşmaya vardılar. Seçim tarihine ilişkin nihai kararı Cumhurbaşkanı Steinmeier verecek, ancak partiler şimdiden erken seçim için çalışmaya başladı.

Geçici Hükümet Devam Edecek

Yeni hükümet kurulana kadar Başbakan Scholz yönetiminde SPD ve Yeşillerden oluşan azınlık hükümeti görevine devam edecek.

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