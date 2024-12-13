Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Meclisi Feshetmeden Önce Temsilcilerle Görüşecek

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, meclisi feshetme kararını vermeden önce meclisteki grupların temsilcileriyle görüşeceğini duyurdu.

Steinmeier, Alman kamu yayıncısı ARD’ye yaptığı açıklamada, meclisin feshedilmesinin tüm milletvekillerini etkileyeceğini ve gruplarla görüşmenin "Almanya’da iyi bir devlet uygulaması" olduğunu vurguladı.

Görüşmelerin amacının, istikrar vadeden bir hükümet için çoğunluğun sağlanıp sağlanamayacağını tespit etmek olduğunu belirten Steinmeier, "Grup başkanları ile yapılacak görüşmelerde bu ihtimalin gerçekleşmemesi beni şaşırtmayacak. Ancak bunları bekleyip görmemiz lazım." dedi.

Steinmeier, ayrıca Cumhurbaşkanı olarak rolünün "son aylarda ortaya çıkan çekişmeleri biraz sakinleştirmek ve yatıştırmak" olduğunu ifade etti. "Bununla, bir koalisyonun sona ermesi olağanüstü bir durumdur ancak dünyanın sonu olmadığını söylemek istiyorum. İşleyen kurumlarımız var." şeklinde konuştu.

Steinmeier, sürecin nasıl ilerleyeceğini belirleyecek etkenin anayasa ve onun kuralları olduğunu vurgulayarak "Bundan sonraki süreci, günlük siyasetin yoğun telaşı ve medyanın manşetleri değil, anayasa belirler." dedi.

Başbakan Scholz, Güvenoyu Talep Edecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 6 Kasım'da hükümet ortakları ile sürdürdüğü görüşmede, Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden alarak hükümetin dağılmasına neden oldu.

Toplantının ardından FDP, hükümette yer alan bakanlarını geri çekti ve "trafik ışığı koalisyonu" olarak bilinen hükümet sona erdi.

Scholz, erken seçimin önünü açmak amacıyla 16 Aralık'ta meclisten güvenoyu talep edeceğini ve bu konuda Cumhurbaşkanı Steinmeier'e öneride bulunacağını açıkladı.

Seçim Tarihi Belirlendi

Hükümetin dağılmasının ardından SPD, Yeşiller ve Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin meclis grupları, seçim tarihinin 23 Şubat 2025 olarak belirlenmesi konusunda anlaştı. Ancak nihai kararı Cumhurbaşkanı Steinmeier verecek.

Anayasa'nın 68'inci maddesine göre, başbakanın güvenoyu istemesine ilişkin önerge mecliste oylamaya sunuluyor. Eğer önerge, meclisin çoğunluğu tarafından kabul edilmezse, Cumhurbaşkanı, başbakanın önerisiyle 21 gün içinde meclisi feshediyor. Güvenoyu alamayan başbakan, Cumhurbaşkanı'ndan seçim istemek durumunda kalıyor ve bu süreçte Almanya'da 60 gün içinde genel seçim yapılması öngörülüyor.