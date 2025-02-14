Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, NATO'ya Dikkat Çekti: 'Zayıflatmak Hiçbirimizin Çıkarına Değil'

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, NATO'nun Önemini Vurguladı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamalarda NATO konusundaki tartışmalara değinerek, "Kısa vadede NATO'nun yeteneklerini zayıflatmak hatta uzun vadede NATO'yu sorgulamak, hiçbirimizin çıkarına olmaz." dedi.

ABD İle Ortaklık Vurgusu

Steinmeier, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile gerçekleştirdiği görüşmede, "(Kendisine) Neye karar verirsen ver, bizimle konuşun. Hedefi paylaşıyoruz, o yüzden oraya giden yolu koordine edelim." ifadelerini kullandı. Almanya'nın 70 yıldır NATO üyesi olduğunu hatırlatarak, bu sürecin önemine dikkat çekti.

Ukrayna Krizine Dikkat

Ukrayna'nın savaş durumu hakkında da değerlendirmeler yapan Steinmeier, "Herkes, bu savaşın bitmesini istiyor. Bu savaşın nasıl sona ereceği, güvenlik düzenimiz üzerinde kalıcı bir etki yaratacaktır" şeklinde konuştu. Steinmeier, kolektif caydırıcılığın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Amerikan Yönetimine Eleştiri

Trump'ın son açıklamalarının uluslararası toplum üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Steinmeier, "Amerikan yönetiminin kendilerinden çok daha farklı bir dünya görüşüne sahip olduğunu" ifade etti. Bu farklılığın kabul edilmesi gerektiğini, ancak bu durumun uluslararası toplum için zararlı olacağına inandığını belirtti.

Liberal Demokrasilerin Geleceği

Steinmeier, liberal demokrasilerin geleceğini değerlendirirken, "Demokrasi kargaşanın oyun alanı değildir" dedi. Rusya ve Çin'in hibrit savaşlar yürüttüğünü belirten Steinmeier, teknolojik güç yoğunlaşmasının demokratik olanakları tehdit ettiğini vurguladı.

Steinmeier, ayrıca TikTok ve X gibi teknoloji şirketlerinin AB yasalarına uyması gerektiğini belirterek, bu platformların demokratik toplumlar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.