Almanya'da 10 Yaşındaki Çocuğun Gözaltına Alınması Tepki Topladı

Almanya'da Filistin Gösterisi Skandalı

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde, polis ekipleri 10 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldı. Çocuğun, göğsünde Filistin bayrağı taşıdığı gerekçesiyle bu tutumun sergilendiği belirtildi. Olay, sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu.

Gözaltı Anı Sosyal Medyada Paylaşıldı

Sosyal medya kullanıcıları, 4-5 polisin çocuğu takip edip yakaladığı anların görüntülerini paylaştı. Bu durum, birçok kişi tarafından büyük bir tepki ile karşılandı.

Tepkiler Ardı Ardına Geldi

Bir kullanıcı, "Berlin polisi, Filistin bayrağı taşıdığı için 10 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldı. Bu durum oldukça rahatsız edici ve utanç verici!" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Başka bir kullanıcı ise olayı alaycı bir dille eleştirerek, "Cesur Berlin polisi, şehrin en tehlikeli çocuğunu tutukladı. Bu çocuk, bayrağını federal hükümeti devirmek için kullanacaktı!" yazdı.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı da "Söylenecek kelime kalmadı, Berlin polisi on yaşındaki çocuğu kovaladı," şeklinde bir yorumda bulundu.

Bu olay, Almanya'da ve dünya genelinde polis tutumları üzerine tartışmalara yol açarken, genç yaştaki bireylerin siyasi gösterilerdeki rolüne dair daha geniş bir diyalog başlatmayı hedefliyor.