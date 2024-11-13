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Almanya'da 113 Milletvekilinden AfD İçin Yasaklama Başvurusu

Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin yasaklanması için 113 milletvekili önerge sundu. Anayasa Mahkemesi, parti hakkında inceleme başlatacak.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 16:44
Almanya'da 113 Milletvekilinden AfD İçin Yasaklama Başvurusu

Almanya'da AfD'nin Yasaklanması İçin Tarihi Başvuru

Almanya'da, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin faaliyetlerinin yasaklanması için 113 milletvekilinin başvuruda bulunduğu bildirildi. Bu önerge, Federal Meclis Başkanlığına sunularak dikkatleri üzerine çekti.

Milletvekillerinin Talepleri

Kamu yayıncısı ZDF'nin haberine göre, Hristiyan Demokrat Partili (CDU) Milletvekili Marco Wanderwitz önderliğindeki 113 milletvekili, Federal Anayasa Mahkemesi'nin AfD'nin anayasaya aykırı olup olmadığını incelemesini talep ediyor. Anayasanın 21. maddesine göre, bir partinin faaliyetlerinin yasaklanmasının mümkün olduğu belirtiliyor.

Dava Süreci ve Şartlar

Olası bir yasaklama davasında, AfD'nin anayasaya karşı agresif ve militan eylemlerde bulunduğunun kanıtlanması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Federal Anayasayı Koruma Dairesi'nin partiyi "şüpheli bir aşırı sağcı örgüt" olarak izlediği ifade edildi.

Yasaklama Süreci için Gerekenler

Almanya'da bir partinin yasaklanabilmesi için Federal Meclis, Federal Konsey ya da Federal Hükümet'in Federal Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunması gerekiyor. Bu gelişme, ülkede siyasi gerginliklerin artmasına yol açacak bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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