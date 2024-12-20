Almanya'da 19 Yıl Sonra Eşini Öldüren Sanığın Yargı Süreci Devam Ediyor

Sanığın Yargılanma Süreci Devam Ediyor

Almanya'da 19 yıl önce eşi Angelika Cristina A.'yı öldürmekle suçlanan Türk vatandaşı Nasif A'nın yargılanmasına Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Nasif A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın yakınları ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Tanıkların İfadeleri

Duruşmaya katılan tanıklardan, sanığın amcası H.A, yeğeninin çocukları sebebiyle maktul ile sorunlar yaşadığını belirtti. Ayrıca, sanığın kardeşi H.K, maktulün çocukları kendi kültürüne göre yetiştirme isteği nedeniyle sürekli tartışmalar yaşadıklarını ifade etti.

Sanık ve Avukatı Savunma Yaptı

Nasif A, cinayeti tasarlayarak işlemediğini ileri sürdü ve Alman polisinin hazırladığı dosyadaki bilgilerin yanlış olduğunu savundu. Maktulün çocuklarını farklı bir dine göre yetiştirme konusundaki çekişmelerin suça sebep olduğunu belirtti.

Sanık avukatının ardından söz alan cumhuriyet savcısı, sanığın, boşandıktan sonra çocuklarıyla görüşme zorluğu çektiği için cinayeti işlediğini dile getirdi. Savcı, olayla ilgili görgü tanığının bulunmaması ve delil eksiklikleri nedeniyle davanın zaman aşımına uğramasını talep etti.

Duruşma Ertelendi

Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Olayın Geçmişi

Interpol tarafından 19 yıl önce boşandığı eşini öldürme suçundan aranan Nasif A, 12 Ağustos 2023'te Antalya'da düzenlenmiş bir kimlikle yakalandı. Zanlı, Angelika Cristina A. ile Türkiye'de tanıştıklarını ve sonrasında Almanya'da evlendiklerini, cinayeti işledikten sonra ise kaçak yollarla Türkiye'ye döndüğünü itiraf etmişti.