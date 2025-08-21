Almanya'da 2024: 18 bin 85 Çocuk ve Genç Cinsel İstismarı

Almanya'da açıklanan "Çocuklara ve Ergenlere Yönelik Cinsel Suçlar 2024" raporuna göre, 2019'da kayıt altına alınan 15 bin 936 vaka, 5 yıl içinde yüzde 18 artarak 18 bin 85'e yükseldi.

Rapor, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA) Başkanı Holger Münch ile Çocuk ve Ergenlere Yönelik Cinsel İstismara Karşı Bağımsız Federal Komiseri (UBSKM) Kerstin Claus tarafından açıklandı.

Raporun bulguları

18 bin 85 vaka, çocuklara ve gençlere yönelik cinsel istismarın Almanya'da devam eden boyutunu ortaya koyuyor. 2019'daki 15 bin 936 vaka ile kıyaslandığında artış yüzde 18 olarak kaydedildi.

Yetkililerin açıklamaları

Alexander Dobrindt şöyle dedi: "Çocuklara ve gençlere yönelik cinsel istismar rakamları şok edici derecede yüksek ve kabul edilemez bir seviyede kalmaya devam ediyor. Bunu kabul edemeyiz. Her failin tutarlı bir şekilde yargılanması gerekiyor."

Holger Münch ise, "Çocuklara ve gençlere yönelik cinsel şiddet vakalarının sürekli olarak yüksek sayıda olması göz önüne alındığında, bu sorunla mücadele, Almanya'daki kolluk kuvvetlerinin çalışmalarının önemli bir odak noktası olmaya devam ediyor. Bu alandaki personel kapasitemizi artırdık ve teknik yeteneklerimizi de geliştirmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.