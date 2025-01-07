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Almanya'da 2024'te Polis Operasyonlarında 22 Ölüm

Almanya'da 2024 yılında polis operasyonları sırasında 22 kişi hayatını kaybetti, bu son 25 yılın en yüksek sayısı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 13:42
Almanya'da 2024'te Polis Operasyonlarında 22 Ölüm

Almanya'da Trajik Olaylar

Almanya'da 2024 yılında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sırasında 22 kişi polis kurşunuyla yaşamını yitirdi. Bu durum, son 25 yıl içinde yaşanan en yüksek ölüm oranı olarak kaydedildi.

Ölümlerin Nedenleri ve Dağılımı

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) polis raporlarından elde edilen verilere göre, bu ölümlerin çoğunluğu polis memurlarının psikolojik sorunlar yaşayan şüphelilere yönelik müdahaleleri sırasında gerçekleşti. Genelde, polis kurşunu ile öldürülen kişilerin elinde bir bıçak bulunduğu ifade ediliyor.

Resmi istatistikler incelendiğinde, 1999 yılında polis tarafından açılan ateş sonucunda 19 kişi, 2021'de 8 kişi, 2022'de 11 kişi ve 2023'te ise 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu durum, toplumsal güvenlik ve polis müdahaleleri konusunda tartışmalara yol açmaya devam ediyor.

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