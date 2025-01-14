Almanya'da 41 Parti Genel Seçimlere Onay Aldı

Almanya'da 23 Şubat'ta Erken Genel Seçimler İçin Onaylanan Partiler

Almanya’da, Federal Seçim Kurulu, 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimlere 41 partinin katılmasına onay verdi. Federal Seçim Kurulundan yapılan açıklamada, partilerin seçimlere katılım başvurularının değerlendirildiği belirtildi.

Onaylanan Partiler ve Yeni Katılımlar

Açıklamada, Federal Meclis ya da eyalet meclislerinde, en son yapılan seçimlerden bu yana kesintisiz en az 5 milletvekiliyle temsil edilen 10 partinin yanı sıra, seçimlere katılmak için başvuran 31 siyasi oluşumun da parti olarak kabul edildiği ifade edildi. Yeni kurulan ve Türkler öncülüğündeki "Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak" (Demokratischen Allianz für Vielfalt und Aufbruch-DAVA) Partisi de bu seçimlerde yer alacak.

Onay Alamayan Partiler

Öte yandan, seçimlere katılmak için başvuran "Döner Partisi" (Temel Kaynakların Ekonomik Olarak Yeniden Düzenlenmesi İçin Alman Partisi) onay alamadı. Ayrıca, aşırı sağcı "Kimlikçi Hareket", "Motorsporları için Parti" ve "Emekliler Partisi" gibi oluşumlar da onay almayı başaramadı.

Onay alamayan partilerin, 18 Ocak’a kadar Federal Anayasa Mahkemesi’ne itiraz etme hakkı bulunuyor. Federal Seçim Kurulu, siyasi oluşumların yalnızca seçimlere katılmak için gereken formalite şartlarına uygunluğunu değerlendiriyor; bu süreçte partilerin seçim programları incelenmiyor.

Almanya’da toplamda 56 parti ve siyasi oluşum 23 Şubat'taki erken genel seçimler için başvuruda bulunmuştu.