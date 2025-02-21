Almanya'da 5 Yıl Önceki Irkçı Terör Saldırısında Hayatını Kaybeden Türk Aileleri Adalet İstiyor

Türk Aileleri Adalet Bekliyor

Almanya'nın Hanau kentinde, 19 Şubat 2020'de ırkçı terörist Tobias Rathjen tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Türklerin aileleri, üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen hala adaletin sağlanmadığı konusunda tepkilerini dile getiriyorlar. Saldırıda hayatını kaybedenlerden biri olan Sedat Gürbüz'ün annesi Emiş Gürbüz, yetkililerin kendilerine verdikleri sözleri tutmadığını belirterek, "Katalin ebediyete kadar susturuldu, fakat adalet sağlanmadı," dedi.

Adaletin Yerini Bulması İçin Mücadele

Emiş Gürbüz, "5 yıldır oyalandığımızı hissediyoruz. Her defasında Alman devletine soruyorum: Bizim isteğimiz çok mu fazla?" şeklinde konuştu. Ayrıca Gürbüz, olayın planlı ve projeli olduğunu vurgulayarak, "Bu yara kapanmıyor ve kanamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kapılar Kapanmış Durumda

Saldırıda hayata veda eden Fatih Saraçoğlu'nun ağabeyi Hayrettin Saraçoğlu, artık hukuki açıdan hiçbir yol kalmadığını belirterek, "Aradan 5 yıl geçti ama acılarımız hala taze. Dosyalar kapandı ve tüm kapılar şu an bize kapalı," dedi.

Kurtuluş Yok, Tehdit Var

Gökhan Gültekin’in ağabeyi Çetin Gültekin, saldırının ardında yatan gerçeklerin hayata geçirilmediğini ve kurban ailelerine yönelik tehditler yaşandığını söyledi. Tobias Rathjen’in babasının onları tehdit ettiğini, bunun yanında polis korumasının altında olduğunu iddia etti.

Irkçı Terör Saldırısı Detayları

Hanau’daki saldırıda, 4 Türk de dahil olmak üzere toplamda 9 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırgan Tobias Rathjen, olayın ardından evinde ölü olarak bulunmuştu. Olayla ilgili yeterli delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmişti.

Dönemin Başbakanı Angela Merkel, saldırıya yönelik "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır" demişti.

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de ırkçı terörist Tobias Rathjen tarafından düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen 9 kişi arasında yer alan Türklerin yakınları, üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen Alman devletinin olayı hala aydınlatmamasına tepki gösterdi. Irkçı terörist Tobias Rathjen tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Sedat Gürbüz'ün annesi Emiş ve babası Selahattin Gürbüz, açıklamada bulundu.

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de ırkçı terörist Tobias Rathjen tarafından düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen 9 kişi arasında yer alan Türklerin yakınları, üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen Alman devletinin olayı hala aydınlatmamasına tepki gösterdi. Irkçı terörist Tobias Rathjen tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Sedat Gürbüz'ün annesi Emiş ve babası Selahattin Gürbüz, açıklamada bulundu.