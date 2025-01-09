Almanya'da 80 Yaş Üstü Nüfus 2050'ye Kadar 8-10 Milyona Ulaşacak

Almanya'nın Yaşlanma Raporu Açıklandı

Almanya'da hükümet, "9. Yaşlanma Raporu"nu açıkladı ve bu rapor, ülkedeki yaşlı nüfusun hızla arttığını gözler önüne serdi. Länder Federal Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanı Lisa Paus ile Prof. Dr. Martina Brandt, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında raporu sundular.

Raporun içeriğinde, yaşlıların yaşam alanları, maddi güvenlik, istihdam, bakım, sağlık, barınma, bağlılık, siyasi katılım ve sosyal ilişkiler gibi konular ele alındı.

80 Yaş Üstü Nüfusun Artışı

Rapor kapsamında, halihazırda 6 milyon olan 80 yaş üstü nüfusun 2050'ye kadar 8 ila 10 milyona ulaşması bekleniyor. Ayrıca, bakıma muhtaç yaşlı nüfusta da önemli bir artış olacağı vurgulandı. 2023'te 5,7 milyon olan bakıma ihtiyaç duyan kişi sayısının, 2055'e kadar 7,6 milyona yükselebileceği öngörülüyor.

Bakan Paus’un Açıklamaları

Bakan Paus, raporun tanıtımında, "Yaşlanma raporu, Almanya'daki yaşlı insanların yaşam gerçeklerinin ne kadar çeşitli olduğunu etkileyici şekilde gösteriyor. Bu çeşitlilik tanınmamalı, aynı zamanda aktif olarak teşvik edilmelidir. Cinsiyet, köken veya sosyal durum ne olursa olsun tüm yaşlı insanlar aynı katılım fırsatlarına sahip olmalıdır." dedi.

Bununla birlikte, Paus, göç geçmişi olan birçok kadının hala dezavantajlı durumda olduğunu belirttikten sonra, yalnızlığa karşı geliştirdikleri stratejilerle sosyal uyumu güçlendirmeyi ve özellikle yaşlılar için konforlu ve güvenli bir yaşam sunmayı amaçladıklarını ifade etti.