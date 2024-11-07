Almanya'da ABD Vatandaşı Casusluk Şüphesiyle Gözaltına Alındı

ABD Vatandaşı Martin D'nin Gözaltına Alınması

Almanya'nın Frankfurt kentinde, ABD vatandaşı Martin D, Çin için casusluk iddialarıyla gözaltına alındı. Federal Başsavcılık, Martin D'nin yabancı bir istihbarat servisi için faaliyet gösterdiği şüphesinin ciddiyetine dikkat çekti.

Evinde Yapılan Arama

Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamalara göre, gözaltına alınan kişinin evinde kapsamlı bir arama gerçekleştirildi. Bu süreçte, Martin D'nin ABD silahlı kuvvetleriyle geçmişteki bağlantılarına da dikkat çekilmiştir.

Çinli Yetkililerle İletişim ve İddialar

Açıklamada, Martin D'nin 2024 yılı itibarıyla Çinli hükümet yetkilileriyle temas kurmuş olabileceği ve ABD'ye ait hassas askeri bilgileri Çin istihbaratına aktarma teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

Soruşturma Süreci

Soruşturmanın, Federal Anayasayı Koruma Dairesi ile işbirliği içinde yürütüldüğü bildirildi. Şüphelinin, ilerleyen saatlerde Federal Adalet Divanı'na çıkarılması ve tutuklama talebiyle sorguya alınması beklenmektedir.