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Almanya'da AfD, Alice Weidel'i Başbakan Adayı Olarak Belirledi

AfD, 2025 yılı erken genel seçimlerinde Alice Weidel'i başbakan adayı olarak gösterme kararı aldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 16:17
Almanya'da AfD, Alice Weidel'i Başbakan Adayı Olarak Belirledi

AfD Parti Yönetimi, Weidel'i Başbakan Adayı Olarak Seçti

Almanya'da aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Yönetim Kurulu, 23 Şubat 2025'te düzenlenecek olan erken genel seçimler için Alice Weidel'in başbakan adayı gösterilmesine karar verdi.

Öneri Oy Birliğiyle Kabul Edildi

AfD Eş Başkanları Tino Chrupalla ve Alice Weidel, Berlin'deki Yönetim Kurulu toplantısının ardından yaptıkları açıklamada, Weidel'in ocakta gerçekleştirilecek parti kurultayında başbakan adayı olarak önerildiğini ve bu önerinin oy birliğiyle kabul edildiğini duyurdular.

Weidel'den Teşekkür ve Hedefler

Alice Weidel, bugünün parti ve Almanya için "büyük bir gün" olduğunu belirterek, 11 yıl önce kurulan AfD'nin ilk kez bir başbakan adayı ile seçime gireceğini vurguladı. Adaylığına destek verenlere teşekkür eden Weidel, kamuoyu yoklamalarında ikinci sırada bulunduklarını vurguladı.

Seçim Kampanyası ve Hedefler

Weidel, seçim kampanyalarının sloganının "Almanya zamanı" olacağını açıkladı. Vergi indirimleri, nükleer enerjiye dönüş ve yabancı suçluların sınır dışı edilmesi gibi konulara odaklanacaklarını belirtti. Ayrıca, sosyal güvenlik sistemine ödeme yapmamış yabancılara sosyal yardımların kesileceğini de sözlerine ekledi.

Partinin Seçim Stratejisi

AfD, kamuoyu yoklamalarında %30-32 bandında bulunan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Partilerinin ardından %19 ile ikinci sırada yer alıyor. Ancak diğer partilerin AfD ile koalisyon kurmak istememesi, partinin iktidarda yer almasını zorlaştırıyor.

Weidel'in başbakan adaylığının, 11 Ocak tarihinde Riesa kentinde yapılacak kurultayda onaylanması bekleniyor.

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