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Almanya'da AfD'li Milletvekillerinin Neonazilerle Görüşmesi Tepki Çekti

Almanya'daki AfD'li milletvekillerinin İsviçre'de yasaklı Neonazi gruplarla görüştüğü iddia edildi. Toplantıda göç ve sınır dışı konuları ele alındı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 11:47
Almanya'da AfD'li Milletvekillerinin Neonazilerle Görüşmesi Tepki Çekti

AfD'li Milletvekillerinin Neonazi Görüşmesi Ortaya Çıktı

Almanya için Alternatif (AfD) partisinin milletvekillerinin, İsviçre'de yasaklı Neonazi gruplarla bir araya geldiği iddia edildi. Bu durum, yabancı ve Müslüman karşıtlığı ile bilinen AfD'nin ırkçı tutumlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Medya şirketi Correctiv'in yaptığı araştırma, daha önce AfD'li politikacıların Potsdam'da ırkçılarla buluştuğunu ortaya çıkarmış ve ülkede büyük protestoların patlak vermesine neden olmuştu. Yeni raporda, AfD’li milletvekillerinin Neonazilerle görüşmesinde göç ve yabancıların sınır dışı edilmeleri konularının gündeme geldiği belirtildi.

Toplantıya Gizli Kamera ile Erişim

Alman kamu yayıncısı ARD'nin haberine göre, Correctiv'den araştırmacı gazeteci Jean Peters, Federal Meclis üyesi Roger Beckamp ile Brandenburg eyalet parlamentosu üyesi Lena Kotre'nin katıldığı toplantıya bir muhabiri gizlice sokmayı başardı. Bu buluşmada, Neonazilerle birlikte olmanın yanı sıra, Almanya'da yasaklı “Blood and Honor” isimli Neonazi grup üyelerinin de yer aldığı tespit edildi.

Toplantı davetinin, İsviçreli Neonazi grubu Junge Tat tarafından yapıldığı ifade edildi. Her iki örgütün de şiddet yanlısı olduğunun Almanya ve İsviçre yetkilileri tarafından izlendiği belirtildi.

Sınır Dışı Politikasına Yönelik Sarsıcı Öneriler

Correctiv'in araştırmasına göre, AfD milletvekili Kotre, toplantıda sınır dışı işlemlerinin özelleştirilmesi gerektiğini savundu. Kotre, mültecilerin kendi ülkelerine sınır dışı edilmesi için DNA örnekleri ve dil analizi gibi yöntemlerin kullanılmasını önerdi. Ayrıca, yasaya uymadıkları takdirde vatandaşlığa alınan Almanların vatandaşlıklarının iptal edilmesi gerektiğini de ifade etti.

AfD'li milletvekili Beckamp'ın ise parti bürolarında Neonazi gruplarına açıkça iş ilanları vererek siyasi hedeflerine hizmet etmek için para toplamak amacı güttüğü öne sürüldü.

Haberde, AfD'nin Correctiv'in araştırmasıyla ilgili ARD'nin yönelttiği soruyu yanıtsız bıraktığı bilgisi de yer aldı.

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