Almanya'da Ana Muhalefet Güven Oylaması İstedi

Almanya'da Ana Muhalefetten Güven Oylaması Talebi

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, Başbakan Olaf Scholz'un derhal ve en geç gelecek hafta Federal Meclis'te bir güven oylamasına gitmesini talep etti.

Friedrich Merz'in Açıklamaları

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Federal Meclis'te yaptığı basın toplantısında, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyonunun sona erdiğini belirterek, yasama döneminin de bittiğini iddia etti.

Merz, güven oylamasının ocak ayında meclise sunulması için bir neden olmadığını vurgulayarak, mevcut hükümetin mecliste yeterli çoğunluğa sahip olmadığını ifade etti.

Meclis Feshi ve Seçim Süreci

CDU/CSU Meclis Grubu, Başbakan Scholz’un derhal güven oylaması yapması konusunda karar aldığını paylaşan Merz, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in 21 gün içinde meclisi feshetme yetkisi bulunduğunu hatırlattı.

Merz ayrıca, ocak ayının ikinci haftasında genel seçimlerin yapılabileceğini, bu durumu ilkbahar beklentisi olmaksızın değerlendirmeleri gerektiğini dile getirdi.

Başbakan ile Görüşme

CDU/CSU'nun başbakan adayı olan Merz, bugün Başbakan Scholz ile bir görüşme gerçekleştireceğini ve bu görüşmede seçim süreciyle ilgili olarak yol açmasını talep edeceğini bildirdi.

Öte yandan, Scholz'un dün görevden aldığı Maliye Bakanı Christian Lindner, 15 Ocak 2025'te Federal Meclis'ten güvenoyu talep edeceğini açıklamıştı. Görevden alınan Lindner'in liderliğindeki FDP ise, hükümetten tüm bakanlarını geri çekerek koalisyondan ayrıldığını duyurmuştu.

Hükümetteki partilerin ekonomik canlanma ve bütçe konularında anlaşmazlık yaşadığı düşünülüyor.