Almanya'da Annelerden Merz'e Çağrı: Gazze İçin Hükümete Harekete Geçin

Almanya'da "Mütter und mehr gegen Merz" inisiyatifi, Başbakan Friedrich Merz ve hükümeti Gazze'deki insani krize karşı sert önlemler almaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 20:23
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 20:23
Eylem Başbakanlık Önünde Düzenlendi

Almanya'da kendilerini "Mütter und mehr gegen Merz (Anneler Merz'e karşı)" olarak adlandıran bir anne inisiyatifi, Gazze'deki insani krize dikkat çekmek amacıyla Başbakanlık binası önünde bir eylem düzenledi.

Grup, Alman hükümetinin İsrail'in saldırılarına karşı sessiz kalmasına ve eylemsizliğine tepki gösterdi. Eylemde Başbakan Friedrich Merz ve hükümete yönelik net talepler sıralandı.

İnisiyatifin talepleri arasında İsrail’in yardım girişlerini engellemesine karşı daha sert tavır alınması, İsrail’e yönelik kapsamlı bir silah ambargosu ve tüm silah ihracatının durdurulması, Avrupa Birliği-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın uluslararası hukuk ihlalleri nedeniyle askıya alınması, Almanya’da toplanma özgürlüğünün korunması ve Filistin’le dayanışma içindeki seslerin kriminalize edilmesine son verilmesi yer aldı.

Dağıtılan basın bildirisinde, "Aylar süren insani felaket karşısında siyasetin etkisiz kalması kabul edilemez. Almanya, İsrail hükümeti üzerindeki baskıyı artırmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Bildiride ayrıca Almanya’da Filistin’le dayanışma içinde olan kişilerin sıklıkla kriminalize edilerek polis şiddetiyle karşılaştığına dikkat çekildi. Metinde Gazze’nin yanı sıra Sudan ve Kongo’daki insani krizlere de atıfta bulunularak, "Bu çatışmalarda siviller, siyasi güç mücadelelerinin ve şiddetin bedelini ödüyor. Biz insanlık, dayanışma ve adalet için ses çıkarıyoruz." denildi.

