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Almanya'da Aşırı Sağcı Suçlar Rekor Seviyeye Ulaştı

Almanya'da 2024'ün ilk yarısında aşırı sağcıların işlediği suç sayısı 9 bin 802 ile rekor kırdı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 19:23
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 19:23
Almanya'da Aşırı Sağcı Suçlar Rekor Seviyeye Ulaştı

Almanya'da Aşırı Sağcı Suçlar Artış Gösterdi

Almanya, 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde, aşırı sağcıların işlediği suçların sayısında kaydedilen artışla alarma geçti. Yapılan resmi açıklamalara göre, bu dönemde aşırı sağcı gruplar toplam 9.802 suç işlemiş durumda.

Geçmiş Yıllara Göre Yüksek Rakamlar

Alman hükümetinin Sol Parti milletvekili Petra Pau tarafından dile getirilen verilere göre, 2023 yılının aynı döneminde bu rakam 6.992 idi. Bu değişim, aşırı sağcı suçların ülke genelinde ne denli yaygınlaştığını gözler önüne seriyor.

Suç Türleri ve Şiddet Olayları

Aşırı sağcıların işlediği suçlar arasında propaganda, hakaret, halkı kışkırtma ve tehdit gibi çeşitli suçlar bulunuyor. Bu süre zarfında 318 şiddet olayının da kaydedildiği, bu olaylarda 166 kişinin yaralandığı belirtildi.

Verilerdeki Eksiklikler

Bazı eyaletlerin geç kalması nedeniyle verilere yansımayan daha birçok suç olabileceği vurgulanıyor. Pau, özellikle sosyal medya ve parlamentolarda artan kışkırtmaların toplumsal huzursuzluğa yol açtığını ifade etti.

AfD Eleştirisi

Pau, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Parti (AfD) hakkında sert eleştirilerde bulunarak, "AfD ve onun yayılan sağcı ideolojisi, aşırı sağcı şiddeti körükleyen bir motor işlevi görüyor," dedi.

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