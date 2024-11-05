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Almanya'da Aşırı Sağcı Terör Örgütü Operasyonu

Almanya'da aşırı sağcı terör örgütü üyesi 8 kişi gözaltına alındı, operasyon 450 polisle gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 12:12
Almanya'da Aşırı Sağcı Terör Örgütü Operasyonu

Almanya'da Aşırı Sağcı Terör Örgütü Üyeleri Gözaltına Alındı

Almanya'da, aşırı sağcı bir terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı. Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, bu kişilerin "Saksonyalı ayrılıkçılar" adlı örgütle bağlantılı olduğu vurgulandı.

Gözaltına Alınan Şahıslar ve Operasyon Detayları

Gözaltına alınan bireyler arasında Kurt H, Karl K, Kevin M, Hans-Georg P, Kevin R, Jörg S, Jörn S. ve Norman T. yer alıyor. Operasyon, yaklaşık 450 polisin katılımıyla gerçekleştirildi ve Avusturya dahil olmak üzere 20 farklı mülk üzerinde arama yapıldı. Gözaltı işlemleri Leipzig, Dresden ve Polonya'da gerçekleştirildi.

Tehdit ve Amaçları

Açıklamada, gözaltına alınanların Almanya'nın özgür ve demokratik temel düzenine karşı oldukları, doğudaki eyaletlerde Nasyonal Sosyalizm modeline dayanan bir devlet ve toplum kurmayı amaçladıkları belirtildi. Ayrıca, bu kişiler karşıt görüşte olan bireyleri gerekirse etnik temizlik yoluyla bölgeden uzaklaştırma hedefi güttükleri ifade edildi.

İçişleri Bakanı'nın Değerlendirmesi

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, terör örgütü üyelerinin silah eğitimi alıp askeri teçhizat temin etmelerinin tehlikelerini artırdığını belirtti. Faeser, "Güvenlik güçlerimiz aşırı sağcı militanlardan oluşan başka bir terörist grubunu çökertmiştir. Bu, Anayasayı Koruma Teşkilatı ve Federal Kriminal Dairesi’nin istihbaratı sayesinde elde edilen önemli bir soruşturma başarısıdır. Operasyonda görev alan tüm polis memurlarına teşekkür etmek istiyorum," ifadelerini kullandı. Faeser, bu sayede sağcı teröristlerin halk ve devlete yönelik planlarının erkenden engellendiğini vurguladı.

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