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Almanya'da Aşırı Sağın Yükselişi: Thüringen Seçimlerinde Şok Sonuçlar

Thüringen seçimlerinde AfD birinci sırayı alarak tepkilere yol açtı. Münih Yahudi Cemaati Başkanı Knoblauch, Almanya'nın geleceğine dair endişelerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 02.09.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 15:45
Almanya'da Aşırı Sağın Yükselişi: Thüringen Seçimlerinde Şok Sonuçlar

Thüringen Seçimlerinde AfD'nin Sürpriz Zaferi

Almanya'nın Thüringen eyaletinde yapılan meclis seçimlerinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi, birinci olarak tarihi bir başarıya imza attı. Bu sonuç, ülkenin toplumsal yapısında önemli bir değişim yaşanabileceğine dair endişeleri artırdı.

Charlotte Knoblauch'tan Çarpıcı Uyarılar

Münih Yahudi Cemaati Başkanı Charlotte Knoblauch, seçim sonuçlarına tepki göstererek, Almanya'nın farklı bir ülke olma riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Knoblauch, "Bugün, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasından 85 yıl sonra, Almanya yeniden farklı bir ülke olma tehlikesiyle karşı karşıya, daha istikrarsız, daha soğuk, daha yoksul, daha az güvenli, daha az yaşamaya değer," ifadelerini kullandı.

Thüringen'deki seçmenlerin uçtaki aşırılık yanlılarını yönetime getirmek için bilinçli tercihler yaptığını savunan Knoblauch, bu durumun etkilerinin ülkenin tamamını saracağını ifade etti. "Artık sadece Yahudi toplumu gibi azınlıklar değil, herkes Almanya'daki siyasi durumun nereye gittiğini sorgulamalıdır," dedi.

Siyasi Sarsıntılar ve Tepkiler

Hür Demokrat Partinin Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, seçim sonuçlarının mevcut hükümetin meşruiyetini kaybettiğini gösterdiğini belirtti. Kubicki, "Seçmenlerin önemli bir bölümünün rızasını bu şekilde vermeyi reddetmesi halinde bunun sonuçlarının olması gerekir," dedi.

Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, bu gelişmeleri bir siyasi deprem olarak tanımlarken, dumanı tüten bir harabe olarak nitelendirdiği hükümetin artık daha iyi bir performans sergilemesinin mümkün olmadığını belirtti. "Almanya'da farklı bir siyaset ihtiyacımız var," ifadelerini kullandı.

Almanya İşverenler Birliği'nden Açıklama

Almanya İşverenler Birliği (BDA) Başkanı Rainer Dulger, hükümetin bu sonuçlardan ders çıkarması gerektiğini vurguladı. Dulger, "Seçim sonuçları, federal düzeydeki hükümetin siyasetine açık bir uyarı sinyalidir," şeklinde konuştu.

Dün yapılan seçimlerde AfD birinci, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ikinci olarak kaydedildi. Saksonya eyaletinde ise CDU birinci gelirken, AfD ikinci sıraya yükseldi.

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