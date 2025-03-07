Almanya'da Bıçakla Tehdit Eden Afgan Polis Tarafından Vuruldu

Almanya'nın Schönebeck beldesinde bıçakla polisle tartışan bir Afgan vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 15:16
Almanya'da Bıçakla Tehdit Eden Afgan Polis Tarafından Vuruldu

Almanya'da Bıçaklama Olayı: Afgan, Polis Tarafından Vuruldu

Almanya'nın Schönebeck beldesinde, polis tarafından bıçakla tehdit eden bir Afgan vurularak hayatını kaybetti. Magdeburg polisinden yapılan açıklamaya göre, olay Saksonya-Anhalt eyaletinde meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Polisin, bıçaklı bir tartışma nedeniyle olay yerine intikal ettiği bildirildi. Burada, elindeki bıçakla polis memurlarını tehdit eden Afgan, uyarı ateşi açılmasına rağmen etkisiz hale getirilemedi ve vuruldu.

Alınan bilgiye göre, vurulan Afgan hastaneye kaldırıldı ancak burada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade ediliyor.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, polisin Afgan'a ateş etmeden önce havaya uyarı ateşi açtığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de 15.000 TL Aylık Taksitle 25 Bin Konut Projesi Başlatıldı

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!

250.000 TL Faizsiz Kredi ile Suzuki Araç Fırsatları

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TRT, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınların Hikayelerini Ekrana Taşıyor
2
Hatay'da Kadınlar İçin Yeni Bir Umut: İş'te Kadın Kardeşim Projesi
3
Kayseri'de 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' Gençleri Sevindiriyor
4
AB, Türkiye ile NATO Ülkeleri Arasında Savunma İşbirliğini Artırmak İstiyor
5
Yargıda Birlik Derneği ve TOBBUYUM Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
6
İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırıda 2 Filistinli Hayatını Kaybetti
7
Külliye'de Ramazan Etkinlikleri Büyük İlgi Görüyor

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!

250.000 TL Faizsiz Kredi ile Suzuki Araç Fırsatları

Ramazan Ayında 57 Tonluk Gıda Yardımı ile Umut Köprüsü Kuruldu

Mükelleflere Müjde! Kredi Kartıyla Vergi Ödeme Limitleri 5 Milyon TL'ye Yükseldi

Aydın'da Emeklilere ve Ailelere Umut Işığı: Yeni Destek Projeleri

İzmir'de 15.000 TL Aylık Taksitle 25 Bin Konut Projesi Başlatıldı

Bakandan Kırsal Ekonomiye Dev Destek: 3.7 Milyar TL Hibe Paketi

Emeklilere ve Çalışanlara Müjde: Yüksek Promosyon Anlaşmaları Gerçekleşti