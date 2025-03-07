Almanya'da Bıçakla Tehdit Eden Afgan Polis Tarafından Vuruldu

Almanya'da Bıçaklama Olayı: Afgan, Polis Tarafından Vuruldu

Almanya'nın Schönebeck beldesinde, polis tarafından bıçakla tehdit eden bir Afgan vurularak hayatını kaybetti. Magdeburg polisinden yapılan açıklamaya göre, olay Saksonya-Anhalt eyaletinde meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Polisin, bıçaklı bir tartışma nedeniyle olay yerine intikal ettiği bildirildi. Burada, elindeki bıçakla polis memurlarını tehdit eden Afgan, uyarı ateşi açılmasına rağmen etkisiz hale getirilemedi ve vuruldu.

Alınan bilgiye göre, vurulan Afgan hastaneye kaldırıldı ancak burada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade ediliyor.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, polisin Afgan'a ateş etmeden önce havaya uyarı ateşi açtığı bildirildi.