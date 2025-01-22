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Almanya'da Bıçaklı Saldırı: Bebek de Dahil 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Aschaffenburg'daki bıçaklı saldırıda biri bebek 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Saldırgan gözaltında.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 18:15
Almanya'da Bıçaklı Saldırı: Bebek de Dahil 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Almanya'nın Aschaffenburg Kentinde Bıçaklı Saldırı

Almanya'nın Bavyera eyaletinde yer alan Aschaffenburg kentinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda, biri bebek olmak üzere toplamda iki kişi hayatını kaybetti. Olay, Schöntal Park bölgesindeki bir sokakta meydana geldi ve birçok kişi tarafından korku dolu anlar yaşandı.

Saldırı Sonrası Durum

Yerel medyada yer alan haberlere göre, bir kişi bıçakla etrafına saldırırken, 2 yaşındaki bir bebek ile 41 yaşındaki bir kişinin olay sonucunda yaşamını yitirdiği bildirildi. Ayrıca, saldırıda iki kişi ağır yaralandı ve olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye sevk edildi.

Gözaltı ve Soruşturma

Saldırının ardından 28 yaşındaki bir Afganistan vatandaşı gözaltına alındı. Bu kişinin geçmişte psikolojik sorunlar yaşadığı iddiaları gündeme geldi. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatan polis, bölge sakinleri için herhangi bir tehlikenin olmadığını açıkladı.

Bavyera İçişleri Bakanı Olay Yerinde

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann'ın, olay sonrası Münih'ten Aschaffenburg'a doğru yolda olduğu da gelen bilgiler arasında yer aldı.

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