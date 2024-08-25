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Almanya'da Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Solingen'deki bıçaklı saldırının baş şüphelisi Issa Al H, tutuklandı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 18:27
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 18:27
Almanya'da Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Almanya'da Bıçaklı Saldırı Şoku

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde, Solingen şehrinde meydana gelen bıçaklı saldırının faili olarak gözaltına alınan Issa Al H, tutuklama kararıyla karşılaştı.

Kaza Anı ve Tutuklama Süreci

Karlsruhe'deki Federal Başsavcılığın açıklamasına göre, 26 yaşındaki Suriye vatandaşı Issa Al H, 3 kişiyi öldürmek ve 8 kişiyi öldürmeye teşebbüs etmekle suçlanıyor. Ayrıca, ülke dışında bir terör örgütüne üye olmanın da ağır bir suç olduğu vurgulandı. Issa Al H'nın terör bağlantıları

Açıklamada, zanlının terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olan radikal görüşlere sahip olduğu belirtilerek, bu fikirlerden kaynaklanan bir motive ile 23 Ağustos'ta düzenlenen festivalde birçok insanı hedef almayı planladığı ifade edildi.

Saldırının Detayları

23 Ağustos'ta gerçekleşen saldırıda, 67 ve 56 yaşlarında iki erkekle 56 yaşında bir kadın hayatını kaybetti. Saldırıda 4'ü ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Zanlı, saldırının ardından olay yerinden kaçmayı başardı.

Zanlının Yakalanma Aşaması

Issa Al H, suçlamaların ardından polise teslim oldu ve gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı. Ardından tutuklanma kararı verildi. Bunun yanında, kentin bir mülteci yurtlarında da aramalar gerçekleştirildi.

Almanya'daki Yasal Süreç

Issa Al H, 2022'de Almanya'ya geldiği ve önceki iltica başvurusunun reddedildiği bilgisiyle dikkat çekiyor. Daha sonra, Almanya'daki koruma statüsü ile Solingen'e yerleştirildi.

Sonuç

Saldırı sonrası Almanya'nın emniyet birimleri, saldırganı yakalamak için yoğun bir arama sürecine girdi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olay, ülkede güvenlik ve göçmen politikalarına dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

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