Almanya'da BM Raportörü Albanese'in Etkinliği, Baskılardan Dolayı Yer Değiştirdi

Berlin'de düzenlenecek etkinlik, politik baskılar nedeniyle daha küçük bir mekanda gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 00:02
Almanya'da BM Raportörü Albanese'in Etkinliği, Baskılardan Dolayı Yer Değiştirdi

Almanya'da BM Raportörü Albanese'in Etkinliği Gündem Oldu

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Almanya'nın başkenti Berlin'de katılacağı etkinliğin, siyasi baskılar ve polis müdahalesi nedeniyle yerinin değiştiğini açıkladı. Etkinlik, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı anlatmayı amaçlıyordu.

Etkinlikte Yaşanan Baskılar

Avrupa'da Demokrasi Hareketi 2025 (DiEM25) Partisi, Albanese'in katılacağı etkinliğin "Söylemi Geri Kazanmak: Filistin, Adalet ve Hakikat" başlıklı program için organisatörlerin önemli hak ihlallerine maruz kaldığını belirtti. Etkinlik, Kühlhaus Berlin'den çıkarak Junge Welt gazetesinin salonuna alındı, ancak mekanın küçüklüğü nedeniyle yalnızca 200 kişi katılabildi.

Dietmar Koschmieder'den Açıklama

Junge Welt Genel Müdürü Dietmar Koschmieder, etkinlik öncesinde yaptığı konuşmada, 500 kişilik alanda baskılar nedeniyle toplantının iptal edilmesinin temel hakların kısıtlanması anlamına geldiğini vurguladı. Koschmieder, "30 yıldır bu kadar tehdit altında etkinlik olduğunu hiç görmedim. 1920'lerde Almanya'da benzer şeyler yaşandı," dedi.

Albanese'in Korkuları ve Düşünceleri

Albanese, etkinliğin gergin bir ortamda geçmesi nedeniyle şaşırdığını ifade etti. "Almanya'nın geldiği nokta beni gerçekten korkutuyor," diyen Albanese, "Daha önce hiç bu kadar çok tehdit aldığım, polis tarafından gözaltına alınma riskinin olduğu bir yerde bulunmamıştım. Bu oldukça korkunç," şeklinde konuştu.

Uluslararası Hukuka Sadakat Vurgusu

Etkinlikte bulunan polis sayısı ve dışarıda bekleyen polis araçları dikkat çekerken, Albanese, uluslararası hukuka sadık kalmanın önemini vurguladı. "Bir dizi Alman politikacı ve Berlin polisinin baskıcı tutumu olmasaydı, çok daha büyük bir mekanda bulunmamız mümkün olacaktı," dedi. Ayrıca, Berlin Hür Üniversitesi'nde katılacağı etkinliğin iptal edildiğini belirtti.

Albanese, bir hukuk uzmanı olarak görevi gereği tarafsız kalmanın ve ihlalleri raporlamanın önemine dikkat çekti. Etkinliğin yapıldığı alanda güvenlik önlemleri oldukça üst seviyedeydi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca...

Almanya’nın başkenti Berlin’de, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese’nin katılacağı ve İsrail’in Gazze’de işlediği soykırımı anlatacağı etkinlik siyasi ve Berlin polisinin baskılarından dolayı daha küçük olan başka bir mekanda düzenlendi. Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, etkinlikte konuşma yaptı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca...

Almanya’nın başkenti Berlin’de, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese’nin katılacağı ve İsrail’in Gazze’de işlediği soykırımı anlatacağı etkinlik siyasi ve Berlin polisinin baskılarından dolayı daha küçük olan başka bir mekanda düzenlendi. Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, etkinlikte konuşma yaptı.

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