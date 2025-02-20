Almanya'da Camilere Yönelik Saldırılar Artıyor

Almanya'da DITIB camilerine yapılan saldırılar, ırkçılığın ve nefretin artışını gözler önüne seriyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 18:33
Almanya'da Camilere Yönelik Saldırılar Artıyor

Almanya'da Camilere Yönelik Saldırılar Artıyor

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı camilere yönelik saldırılar devam ediyor. Son olayda, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Wickede beldesinde bulunan DİTİB Anadolu Camisi, kimliği belirsiz kişiler tarafından taş yağmuruna tutuldu. Bu saldırı sonucunda caminin giriş kapısında hasar meydana geldi.

Ayrıca, Hessen eyaletine bağlı Sulzbach beldesindeki başka bir DİTİB camisine ise 15 Şubat'ta yabancı düşmanı, ırkçı ve aşırı sağcı sloganlar yazıldı ve gamalı haç çizildi. Her iki olayın da polise intikal ettiği, ve polisin söz konusu saldırılarla ilgili soruşturma başlattığı bilgisi verildi.

DİTİB'den Açıklama

DİTİB, yaptığı yazılı açıklamada bu tür saldırıların münferit olaylar olmadığını, Müslüman karşıtı ırkçılığın bir ifadesi olduğunu vurguladı. Açıklamada, "Bu tür eylemler korku yaymayı amaçlamaktadır ve göz ardı edilmemelidir. Her türlü nefret ve şiddete karşı net bir duruş sergilenmelidir," ifadelerine yer verildi.

Almanya'da Diyanet işleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı 2 caminin saldırıya uğradığı...

Almanya'da Diyanet işleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı 2 caminin saldırıya uğradığı, camilerden birinde atılan taşlardan dolayı maddi hasar oluştuğu, diğerine ise yabancı düşmanı, ırkçı ve aşırı sağcı sloganlar yazılıp gamalı haç çizildiği bildirildi. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Wickede beldesindeki DİTİB Anadolu Camisi'nin 2 gün önce kimliği belirsiz kişiler tarafından taş yağmuruna tutulduğu açıklandı.

Almanya'da Diyanet işleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı 2 caminin saldırıya uğradığı...

Almanya'da Diyanet işleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı 2 caminin saldırıya uğradığı, camilerden birinde atılan taşlardan dolayı maddi hasar oluştuğu, diğerine ise yabancı düşmanı, ırkçı ve aşırı sağcı sloganlar yazılıp gamalı haç çizildiği bildirildi. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Wickede beldesindeki DİTİB Anadolu Camisi'nin 2 gün önce kimliği belirsiz kişiler tarafından taş yağmuruna tutulduğu açıklandı.

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