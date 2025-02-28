Almanya'da CDU/CSU ve SPD Arasında Koalisyon Görüşmeleri Başladı

Almanya'da CDU/CSU ve SPD, yeni koalisyon hükümeti için ön görüşmelere başladı. İlk toplantı, Federal Meclis'teki Jakob-Kaiser Haus'ta gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 18:21
Almanya'da CDU/CSU ve SPD Arasında Koalisyon Görüşmeleri Başladı

Almanya'da Koalisyon Hükümeti İçin Ön Görüşmeler

Almanya'da, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) temsilcileri, koalisyon hükümeti kurmaya yönelik ön görüşmelere başlamış durumda.

Alman basınında yer alan haberlere göre, CDU/CSU ve SPD temsilcileri arasındaki ilk ön görüşme, Federal Meclis yakınındaki Jakob-Kaiser Haus adlı binada gerçekleştirildi. Her iki taraftan parti liderleri de dahil olmak üzere toplamda 9’ar kişi katıldı.

İlk ön görüşmenin ardından, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Sekreteri Carsten Linnemann, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi Genel Sekreteri Martin Huber ve SPD Genel Sekreteri Matthias Miersch tarafından yapılan ortak açıklamada, ön görüşmelerin “açık ve yapıcı bir atmosferde başladığı” vurgulandı.

Ayrıca, Almanya Maliye Bakanı Jörg Kukies'in görüşmede bütçenin durumu hakkında bilgi verdiği ve mevcut zorlukların ilerleyen görüşmelerin konusu olacağı belirtildi.

Açıklamada, tarafların görüşmeleri gelecek hafta sürdüreceği belirtilse de, net bir tarih verilmedi.

Kurulacak hükümette başbakan olarak görev alması beklenen CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, hükümetin nisan ortasına denk gelen Paskalya Yortusu'na kadar kurmayı hedeflediğini ifade etmişti.

Almanya'da 23 Şubat'ta yapılan genel seçimlerde, CDU/CSU %28,5 oy oranıyla birinci çıkarken, SPD %20,8 oy oranıyla ikinci, %16,4 ile de üçüncü sırada yer alan aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi ardından geldi.

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