Almanya'da CDU/CSU ve SPD Koalisyon Müzakereleri Başlıyor

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında koalisyon müzakereleri 13 Mart Perşembe günü başlayacak.

CDU Partisi Genel Sekreteri Carsten Linnemann, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CDU/CSU ve SPD arasındaki ön görüşmelerde hazırlanan metnin oy birliğiyle kabul edildiğini duyurdu.

Linnemann, parti üst kurullarının SPD ile koalisyon müzakerelerine başlamak için yeşil ışık yaktığını belirterek, "(Müzakereler) Perşembe günü 16 çalışma grubuyla başlayacak. 10 gün süremiz var." ifadelerini kullandı.

Tarafların kaybedecek zaman olmadığını vurgulayan Linnemann, müzakereleri hızlı bir şekilde ilerletme üzerinde mutabık kaldıklarını da ekledi.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi ve SPD üst kurulları, koalisyon görüşmelerinin başlamasına onay verdi. İki taraf, 23 Şubat’ta yapılan genel seçimlerin ardından hükümeti kurmak için ön görüşmeler yapmıştı.

Taraflar, 8 Mart’ta ön görüşmeleri tamamlayarak koalisyon müzakerelerine temel oluşturacak ortak bir metin üzerinde anlaşmaya vardı.

Almanya'daki 23 Şubat genel seçimlerinde, CDU/CSU %28,5 oy oranıyla birinci olmuş, SPD %20,8 oy alarak %16,4 ile üçüncü sırada yer alan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin ardından gelmiştir. Yeni mecliste toplam 630 sandalyeden CDU/CSU'nın 208, SPD'nin ise 120 milletvekili bulunmaktadır.