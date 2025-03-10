Almanya'da CDU/CSU ve SPD Koalisyon Müzakereleri Başlıyor

Almanya'da CDU/CSU ile SPD arasındaki koalisyon müzakereleri 13 Mart'ta başlıyor. Taraflar müzakereleri hızlandırma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 17:09
Almanya'da CDU/CSU ve SPD Koalisyon Müzakereleri Başlıyor

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında koalisyon müzakereleri 13 Mart Perşembe günü başlayacak.

CDU Partisi Genel Sekreteri Carsten Linnemann, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CDU/CSU ve SPD arasındaki ön görüşmelerde hazırlanan metnin oy birliğiyle kabul edildiğini duyurdu.

Linnemann, parti üst kurullarının SPD ile koalisyon müzakerelerine başlamak için yeşil ışık yaktığını belirterek, "(Müzakereler) Perşembe günü 16 çalışma grubuyla başlayacak. 10 gün süremiz var." ifadelerini kullandı.

Tarafların kaybedecek zaman olmadığını vurgulayan Linnemann, müzakereleri hızlı bir şekilde ilerletme üzerinde mutabık kaldıklarını da ekledi.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi ve SPD üst kurulları, koalisyon görüşmelerinin başlamasına onay verdi. İki taraf, 23 Şubat’ta yapılan genel seçimlerin ardından hükümeti kurmak için ön görüşmeler yapmıştı.

Taraflar, 8 Mart’ta ön görüşmeleri tamamlayarak koalisyon müzakerelerine temel oluşturacak ortak bir metin üzerinde anlaşmaya vardı.

Almanya'daki 23 Şubat genel seçimlerinde, CDU/CSU %28,5 oy oranıyla birinci olmuş, SPD %20,8 oy alarak %16,4 ile üçüncü sırada yer alan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin ardından gelmiştir. Yeni mecliste toplam 630 sandalyeden CDU/CSU'nın 208, SPD'nin ise 120 milletvekili bulunmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Sıfır Faizli Kredi Fırsatı: 55.000 TL'ye Kadar Ödeniyor

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Keskin, Ramazan Söyleşileri'nde İstanbul'un Tarihini Anlattı
2
Kurtulmuş: İmralı Süreci ve Yeni Anayasa Çalışmaları Ayrı Konular
3
Bölge Adliye Mahkemeleri 7 Milyondan Fazla Dosyayı Sonuçlandırdı
4
Motosikletli Genç Murat Çiftçi'nin Ölümüne Neden Olan Sürücü Hakim Karşısında
5
Elazığ'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
6
Batman'da Hırsızlık Yapan İki Kadın Tutuklandı
7
Yunanistan Sınırında Yakalanan FETÖ Şüphelileri Tutuklandı

Mart Aylık Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı: 6,2 Milyar TL Destek

TOKİ'den 250.000 Konut Müjdesi! Başvuru Tarihleri Ne Zaman Açıklanacak?

Sıfır Faizli Kredi Fırsatı: 55.000 TL'ye Kadar Ödeniyor

Ticaret Bakanlığı 2025 Personel Alımını Duyurdu: 988 Yeni Kadro Açılıyor!

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar