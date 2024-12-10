Almanya'da Çevreciler Dünya LNG Zirvesi'ni Protesto Etti

Protestolar Berlin'i Sarsıyor

Almanya'nın başkenti Berlin, çevre aktivistlerinin düzenlediği büyük bir protestoya ev sahipliği yaptı. Dünya LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) Zirvesi'nin yapıldığı Adlon Oteli önünde toplanan aktivistler, zirveye karşı seslerini yükseltti.

Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Otelin çevresinde bir araya gelen Greenpeace, Fridays for Future ve Last Generation gruplarından oluşan yaklaşık 300 aktivist, otelin kapı ve duvarlarına yeşil boya döktü. Bu durum üzerine polis, otelin yakınında geniş güvenlik önlemleri alarak sadece misafirlerin girişine izin verdi.

Aktivistlere Müdahale

Boyalı ellerini bir araca yapıştıran aktivistlere müdahale eden polis, otelin önündeki oturma eylemine de izin vermedi. Aktivistler, eylemlerinin sembolik anlamına dikkat çekerek, oturanları kaldırıma taşıdı.

Protestonun Mesajı

Last Generation grubunun sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Gaz lobisini durdurun, temiz gaz kirli bir yalandır. Yeşil boya, Dünya LNG Zirvesi'nin yeşille yıkanmasını eleştirmek için döküldü." ifadelerine yer verildi.

Zirveye Yoğun Katılım

Perşembe gününe kadar sürecek olan Dünya LNG Zirvesi'ne, 50 ülkeden 750 üst düzey temsilcinin katıldığı bilgisi edinildi.

Almanya'da çevre aktivistleri Berlin'de düzenlenen Dünya LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) Zirvesi'ni protesto etti. Zirvenin yapıldığı Adlon Oteli çevresinde bir araya gelen aktivistler, otelin kapı ve duvarlarına yeşil boya döktü.

Almanya'da çevre aktivistleri Berlin'de düzenlenen Dünya LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) Zirvesi'ni protesto etti. Zirvenin yapıldığı Adlon Oteli çevresinde bir araya gelen aktivistler, otelin kapı ve duvarlarına yeşil boya döktü.