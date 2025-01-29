Almanya'da Çevreciler, Linyit Kömürü Protestosu İçin Ağaç Evler Kuruyor

Almanya'da Orman Protestoları Genişliyor

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde, çevreciler linyit kömürü çıkarılmasına karşı kararlı bir duruş sergiliyor. Göstericilerin, Hambach Ormanı'nda ağaç evler inşa ederek bu durumu protesto ettikleri bildirildi.

RWE Şirketine Tepki

Ulusal basında yer alan haberlere göre, protestocular, linyit kömürü çıkaran Almanya'nın en büyük elektrik üreticisi RWE ile mücadelelerine devam ediyor. Göstericilerin sözcüsü, RWE'nin özel güvenlik çalışanlarının protestocuların bölgeye girişine engel olmaya çalıştığını aktararak, bu durum karşısında ormanda geçici olarak ikamet etmek amacıyla ağaç evler inşa etmeye başladıklarını ifade etti.

Çevre Savunucuları Bir Araya Geliyor

Çevreyi korumanın bir suç olmadığı görüşünü savunan göstericiler, bölgedeki toplantılarına devam ediyor. Polis, helikopter ile havadan takip ettiği göstericilere şu ana kadar müdahale etmedi.

Geçmişteki Olaylar Göz Önünde

Göstericiler, doğaya zarar veren linyit kömürü çıkarımına son verilmesini talep ederken, geçmişte Lützerath köyünde benzer protestolar sırasında polis ile göstericiler arasında yaşanan arbede ve çok sayıda yaralı olayı, bu direnişin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.