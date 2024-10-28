Almanya'da Cezaevinde Kötü Muamele Soruşturması Başlatıldı

Almanya’da Cezaevinde Kötü Muamele İddiaları

Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Augsburg kentindeki Gablingen Cezaevi’nde, mahkumlara kötü muamele yapıldığına dair ciddi suçlamalar ile bir soruşturma başlatıldı.

Özel Güvenlikli Hücreler ve İddialar

Alman basınında yer alan haberlere göre, Gablingen Cezaevi’nde mahkumların darp edildiği ve özel güvenlikli hücrelerde, çıplak ve yiyecek destek olmadan tutulduğu belirtiliyor. Bu yaklaşım, insan hakları savunucuları tarafından büyük bir endişe ile karşılanıyor.

İlgili Kurumların Soruşturması

Augsburg Savcılığı, meydana gelen bu olaylar ile ilgili olarak adam yaralama suçlamasıyla, cezaevi müdür yardımcısı dahil olmak üzere çok sayıda cezaevi personelinin soruşturulmasına karar verdi. Bunun yanı sıra, polis, cezaevinde kapsamlı arama yaparak birçok dosyaya el koydu.

Mahkumların Yaşadığı Korkunç Koşullar

Suç duyurusunda bulunan bir avukat, müvekkilinin şartlarının son derece ağır olduğunu, hücrede çıplak ve ısınmadan yoksun bir şekilde tutulduğunu ve tuvalet ihtiyacının bir deliğe yapıldığını aktardı.

Doktorun Tanıklığı

Bir dönem Gablingen Cezaevi’nde doktor olarak görev yapan Katharina Baur, Bayerischer Rundfunk’a verdiği demeçte, mahkumların takriben %80’inin hücrelerde çıplak, battaniyesiz ve şiltesiz olduğunu gözlemlediğini sözlerine ekledi. Baur, bu hücrelerin, intihara meyilli ya da personele saldırganlık gösteren mahkumlar için kullanıldığını ifade etti.

Yetkililerin Tepkisi

Gablingen Cezaevi müdür yardımcısının avukatları Holm Putzke ve Alexander Stevens, mahkumlara yönelik kötü muamele iddialarını tamamen reddettiğini belirtti. Bavyera Eyaleti Adalet Bakanı Georg Eisenreich ise bu tür ağır suçlamaların mutlaka aydınlatılması gerektiğini vurguladı ve sürecin tamamlanana kadar masumiyet karinesinin geçerli olduğunu kaydetti.