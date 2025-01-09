Almanya'da Christian Lindner'e Pasta Saldırısı Gerçekleşti

FDP Genel Başkanı Christian Lindner, seçim çalışmaları sırasında Greifswald'da pastalı bir saldırıya maruz kaldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 16:01
Almanya'da Christian Lindner'e Pasta Saldırısı Gerçekleşti

FDP Genel Başkanı Christian Lindner'e Saldırı

Almanya'nın Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Greifswald şehrinde yürüttüğü seçim çalışmaları esnasında ilginç bir saldırıya uğradı. Lindner, miting sırasında üzerine tıraş köpüğüyle kaplanmış bir pasta maketi fırlatıldı.

Talihsiz Olayın Detayları

Yerel basında çıkan haberlere göre, saldırıyı gerçekleştiren genç kadın, Lindner'in konuşma yaptığı anı hedef alarak müdahalede bulundu. Saldırıyı sakinlikle karşılayan Lindner, olayı esprili bir dille değerlendirerek, "Kremalı pastayı tercih ederdim" şeklinde bir yanıt verdi ve konuşmasına devam etti.

Seçim Takvimi

Almanya, 23 Şubat 2025 tarihinde erken genel seçimlere gidecek. Bu olay, siyasi atmosferdeki gerginliğe bir başka örnek olarak kayıtlara geçti.

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