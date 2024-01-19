Almanya'da çifte vatandaşlık için önemli gelişme: Çifte vatandaşlığı kolaylaştıracak tasarı Meclis'te kabul edildi

“Vatandaşlık Yasasının Modernizasyonu” adlı yasa tasarısı, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) tarafından ortaklaşa hazırlandı. Tasarı, Almanya Parlamentosunda 382 “evet”, 234 “hayır” ve 23 “boş” oyla kabul edildi.

Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Reem Alabali-Radovan, Federal Mecliste yaptığı konuşmada, aşırı sağın tehlikesine karşı dik durulması gerektiğini belirterek, “Anayasamız, kurumlarımız ve sivil toplumumuz güçlüdür ama sonsuza kadar öyle kalacağı garanti değildir. Her biri kararlı bir şekilde korunmalıdır.” dedi. Yeşiller Partisinden Milletvekili Canan Bayram ise AfD’nin göçmenleri kovma planlarına karşı bu tasarının çok önemli olduğunu ifade ederek, “Özgür ve eşit şekilde bir arada duran ve nereden gelirseniz gelin ait olabileceğiniz bir toplumu savunuyoruz. Böylece nihayet ülkemizdeki çeşitliliğin hakkını veriyor ve bugüne kadar pek çok insanın vatandaşlığa geçmesini engelleyen bir bariyeri yıkıyoruz” şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, yazılı bir açıklama yaparak, yasanın onaylanmasına sevindiğini söyledi. “Reformumuz, modern bir Almanya'ya bağlılığımızın bir göstergesidir. Çeşitlilik arz eden toplumumuzun hakkını veren modern bir göç yasası oluşturduk.” dedi. Yeni reformun göçmenlere “Siz, Almanya'ya aitsiniz.” dediğini belirten Faser, vatandaşlık kazanmanın Almanya’ya en güçlü şekilde bağlanmak olduğunu ifade etti. Yasanın nisan ayında yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

ESKİ YASANIN MODERNİZE HALİ

“Vatandaşlık Yasasının Modernizasyonu Yasası” adlı yasa, Alman vatandaşlığına başvurmak için gereken yasal oturma süresini 8 yıldan 5 yıla indirdi. Alman vatandaşlığı isteyenler, eğitim veya iş hayatında başarılı olmaları, topluma katkıda bulunmaları veya Almanca öğrenmek için çaba göstermeleri gibi şartları yerine getirirlerse, bu süre 3 yıla kadar düşebilir. Bu yasa, çifte vatandaşlık hakkı verdiği için, gençlere 23 yaşına gelmeden anne-babalarının vatandaşlığıyla Alman vatandaşlığı arasında seçim yapma zorunluluğu getiren “opsiyon modeli"ni ortadan kaldırdı. Almanya’da doğan çocuklar, anne-babalarından biri en az 5 yıl yasal olarak Almanya’da yaşamışsa, Alman vatandaşı olabilirler.”

“Alman vatandaşlığı almak isteyenler, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin yaşam masraflarını sosyal yardıma ihtiyaç duymadan karşılamak zorundalar. Ancak 1960’larda Almanya’ya işçi olarak gelen Türklerin nesli, son 2 yılda 20 ay tam zamanlı çalışmış olan yabancılar ve tam zamanlı çalışanların yabancı eşleri bu şarttan muaf olacaklar. Misafir işçi nesli için Alman vatandaşlığı başvurusunda yazılı sınava girmek de artık gerekli değil.”