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Almanya'da Çocuk Yoksulluğu Artıyor

Almanya'da 15 yaş altı her 5 çocuktan 1'i yoksulluk riski altında. Yoksulluk sınırı altında yaşam şartları zorlaşıyor.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 19:08
Almanya'da Çocuk Yoksulluğu Artıyor

Almanya'da Çocuk Yoksulluğu Sorunu

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da, 15 yaş altındaki gençlerin yüzde 18,8'i yoksulluk sınırının altında gelire sahip hanelerde yaşıyor.

Yoksulluk Raporu

Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen çalışma, 2022 yılında her 5 çocuktan 1'inin yoksulluk riski taşıdığını ortaya koydu. Almanya, kişi başı milli geliri 50 bin dolar'ın üzerinde sahip olmasına rağmen bu durum endişe verici bir tablo sunuyor.

Hayat Standartlarındaki Kısıtlamalar

Yoksulluk riski altındaki çocukların yaşam standartlarının, maddi kısıtlarla sınırlı olduğu belirtiliyor. Ebeveynler, genellikle eski mobilyaları değiştiremiyor, birikim yapamıyor veya tatil planları yapamıyor.

Risk Grupları

Tek ebeveynli ailelerde, göçmen kökenli çocuklarda, 3 ve daha fazla kardeşi olanlarda yoksulluk riski daha yüksek. Ayrıca, Doğu Almanya'dan gelen çocuklar da bu grupta yer alıyor. Yüksek eğitim düzeyi ve ebeveynlerin iş gücüne katılımı, yoksulluk riskini azaltmada önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Çocuklar Arasındaki Farklar

Yoksulluk riski taşıyan aileler ile diğer aileler arasındaki farklar, çocukların cep harçlıkları ve ders çalışma imkanları gibi temel ihtiyaçlarda da belirgin şekilde gözlemleniyor.

Öneriler

Raporda, yoksulluk riskini azaltmak için ebeveynlerin iş gücüne katılımının artırılması ve sosyal yardımlara erişimin kolaylaştırılması önerilmektedir. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, medyan net hane gelirinin %60'ında daha az gelire sahip olan herkesin yoksulluk riski altında olduğunu belirtiyor.

Örnek Gelir Çizgisi

Örneğin, 2 yetişkin ve 14 yaş altında 2 çocuktan oluşan bir 4 kişilik hanenin yoksulluk sınırı, 2 bin 421 avro'dan az bir gelir olarak tanımlanmaktadır.

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