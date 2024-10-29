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Almanya'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı Almanya'nın Berlin Büyükelçiliği'nde kutlandı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 22:10
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 22:10
Almanya'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Almanya'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla muhteşem bir tören düzenleyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılını kutladı. Etkinlik, İstiklal Marşı ve Almanya'nın milli marşının okunmasıyla başladı.

Büyükelçiden Anlamlı Konuşma

Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video mesajını paylaşarak, “Güzel vatanımız, özgürlüğümüz, tam bağımsızlığımız ve demokrasimiz için Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, dava arkadaşlarına, tüm aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize şükranlarımızı ve minnetimizi sunuyoruz.” dedi.

Türkiye Yüzyılı’na Vurgu

Büyükelçi Şen, Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmişten gelen gücüyle, güvenlikten dış politikaya, savunma sanayisinden ekonomik büyümeye kadar pek çok alanda hedeflerini inşa etmeye devam ettiğini açıkladı.

Terörle Mücadele ve Savunma Sanayi

Berlinde düzenlenen etkinlikte, Türk savunma sanayisine yapılan terör saldırısı kınandı. Şen, Türkiye’nin PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleriyle kararlı mücadelesinin süreceğini belirtti.

Almanya ile İlişkiler

Almanya’nın Türkiye’nin dostu olduğunu ifade eden Şen, "Almanya 70 yıllık NATO müttefikimizdir. 2024 yılı, iki ülke arasındaki Dostluk Anlaşması’nın 100. yıl dönümü olacak. Ortaklığımız çok boyutlu ve köklüdür.” şeklinde konuştu.

Kültürel Bağlar ve Türk Toplumu

Büyükelçi, Almanya'da Türk toplumuna hizmet vermeye devam edeceklerini ve kültürel konularda işbirliğini sürdüreceklerini vurguladı. 1961 tarihli İşgücü Anlaşması ile başlayan ilişkilerin önemli bir hazine oluşturduğunu da belirtti.

Uluslararası Barış Vurgusu

Uluslararası barışın önemine dikkat çeken Şen, Gazze ve Lübnan’daki durumu ele alarak Türkiye’nin, bu halkların yanında olmaya devam edeceğini ifade etti. Ayrıca, Ukrayna’daki çatışmaların sona ermesi için diplomasi ve diyalog çağrısı yaptı.

Sanat ve Kültür

Resepsiyonda, 2022 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanatçı Süleyman Saim Tekcan'ın "At'Nağme" sergisi de açıldı.

Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin...

Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen (solda), konukları karşıladı.

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