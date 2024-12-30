Almanya'da DHKP-C Üyesine İddianame Hazırlandı

Almanya'da Terör Örgütü DHKP-C Üyesi Olmakla Suçlanan Murat A. Hakkında İddianame

Almanya'da terör örgütü DHKP-C üyesi olmakla suçlanan Murat A. hakkında resmi iddianame hazırlandığı belirtildi. Federal Başsavcılığın yaptığı açıklamaya göre, iddianamenin 2 Aralık'ta Stuttgart Eyalet Yüksek Mahkemesi'ne iletildiği kaydedildi.

Terör Örgütü Faaliyetleri ve Finansal Destek

İddianamede yer alan bilgilere göre, Murat A., Ekim 2016 ve Aralık 2017 tarihleri arasında DHKP-C'nin Ulm bölgesinde yöneticilik yaptığı ve örgüt adına finansal destek sağlama amacıyla faaliyet gösterdiği ifade edilmekte.

Eğitim ve Propaganda Faaliyetleri

Söz konusu iddianamede, aynı zamanda Murat A.'nın terör örgütü üyelerinin eğitim ve propaganda çalışmalarına katıldığı, sahte kimlik belgeleri ve silah temin ettiği, ayrıca DHKP-C için kurye görevi üstlendiği de belirtilmekte. Ancak ilgilinin şu an için tutuklu ya da gözaltında olmadığı kaydedildi.

DHKP-C'nin Hedefleri

İddianamede DHKP-C'nin, Türkiye Cumhuriyeti devletini silah zoruyla devirmek ve yerine kendi ideolojisini dayatarak Marksist-Leninist bir rejim kurma hedefinde olduğu bilgisine de yer veriliyor.

Not olarak, DHKP-C 1998 yılından beri Almanya'da yasaklı bir terör örgütü olarak kabul edilmektedir.