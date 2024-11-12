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Almanya'da Erken Seçim Tarihi Belirlendi: 23 Şubat 2025

Almanya'da hükümetin dağılmasının ardından erken seçim 23 Şubat 2025'te yapılacak. Cumhurbaşkanı'nın onayı gerekiyor.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 13:24
Almanya'da Erken Seçim Tarihi Belirlendi: 23 Şubat 2025

Almanya'da hükümetin dağılması sonrasında Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri arasında erken seçim kararı alındı. Yapılan görüşmeler sonucunda, seçimlerin 23 Şubat 2025 tarihinde yapılması için anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, SPD, Yeşiller ve CDU/CSU partilerinin meclis grupları, erken seçim tarihi üzerinde ortak bir değerlendirme yapmış durumda. Ancak, bu uzlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için nihai kararın Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından verilmesi gerekiyor.

Ülkede erken seçime gidilebilmesi için öncelikle Başbakan Olaf Scholz'un Federal Meclis'ten güven oyu istemesi gerekiyor. Eğer Başbakan güven oyu alamazsa, Cumhurbaşkanının 21 gün içinde meclisi feshetmesi ve 60 gün içerisinde seçim yapılması gerekecek.

Başbakan Scholz, 6 Kasım'da Almanya'daki hükümet ortakları SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) temsilcileriyle yaptığı toplantıda, FDP Genel Başkanı Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almıştı. Bu toplantının ardından FDP, hükümetteki bakanlarını geri çekti ve böylece halk arasında "trafik ışığı koalisyonu" olarak bilinen hükümet tamamen dağılmış oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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